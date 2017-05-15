В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. Ерошевского.
Также в связи с проведением работ по благоустройству будет временно ограничено движение транспорта по ул. Шевченко. С 15 мая до 23:00 15 июня закрыт участок от ул. Лейтенанта Шмидта до дома №18 по ул. Шевченко.
И наконец, в период проведения планового ремонта железнодорожного переезда на участке Смышляевка - Безымянка с 07:00 17 мая до 07:00 21 мая и с 07:00 до 19:00 31 мая будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в пос. Зубчаниновка. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничено движение транспорта по ул. Литвинова. Как сообщает Кинельская дистанция пути Куйбышевской железной дороги, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.
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