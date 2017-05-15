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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

Банкиры не хотят финансировать строительство нового колеса обозрения в парке имени Гагарина

Муниципальное предприятие «Парки Самары» пыталось провести тендер по определению кредитной организации, которая даст им взаймы на 5 лет 90 млн рублей под 13, 3 % годовых. Но такого желания никто не изъявил.
Эта история уходит своими корнями в 2010 год. 

15 мая 2017, 04:17
В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

Соответствующее постановление было подписано в пятницу, 12 мая. Напомним, карантин был введен 17 марта. В Самарской области очаг заражения вирусом был выявлен в фермерском крестьянском хозяйстве в с. Гремячка Хворостянского района Самарской области, где произошел падеж поголовья свиней. Это первый случай 

15 мая 2017, 03:30
Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами  вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.

Бронзовая призерка Первенства России до 23 лет Дилбара кызы Салкарбек стала серебряным призером в весовой категории 57 кг. Воспитанница 

15 мая 2017, 03:13
Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

С 15 мая по 4 июня в Самарской области проведут химическую обработку лесов от вредителя пилильщика-ткача  звездчатого, сообщает региональный Минлесхоз.
В первую очередь это коснется Кинельского, Ново-Буянского и Ставропольского лесничеств. Общая площадь обработки составит почти 8 тысяч гектаров. Ведомство убедительно просит 

15 мая 2017, 12:17
Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
Как информируют в администрации Железнодорожного района, определенные неудобства в этой связи ждут жителей поселка Шмидта. Впрочем, поступить иначе нельзя, поскольку оборудование этого заведения сейчас 

12 мая 2017, 11:44
Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году

Ищите объезд: какие дороги будут ремонтировать в Самаре в 2017 году

В Самаре начались масштабные ремонтные работы на дорогах. Планируется, что к концу года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%. По итогам тендеров торгов выбраны подрядчики с которыми заключены муниципальные контракты - ООО «Амонд», ООО «Стройсервис», ООО «Самаратрансстрой». 

Всего в 2017 году 

11 мая 2017, 09:57
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года

Жители домов на пересечении проспектов Карла Маркса и Кирова начали получать уведомления о сносе их жилья. На этой территории будут строить магистраль «Центральную». Речь пока идет только о двух домах: № 11 по Коломенскому переулку и №160 по проспекту Кирова, 
5 мая 2017, 03:15
До конца мая перекроют улицу в центре Самары

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

В центре Самары в связи с реконструкцией газопровода перекроют улицу Некрасовскую. Планируется, что проезд будет закрыт на 20-метровом участке от Галактионовской в направлении Молодогвардейской с 6:00 10 мая до 23 часов 31 мая, сообщили в мэрии.

Горожан просят заранее 
5 мая 2017, 06:19
Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы 

3 мая 2017, 02:01
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект

4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект

В выходные, 4 и 5 июня, в Самаре будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до Студенческого переулка, сообщает сайт «Транспортный оператор Самары». Дорогу будут перекрывать в три часа дня и открывать в 23:00. Парковка 

2 июня 2016, 12:56
Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре

Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре

24 мая на Московском начнут устанавливать новые дорожные знаки.
22 мая 2016, 07:49
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