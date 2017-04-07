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В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)
Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
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7 апреля 2017, 05:17
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В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга
В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности …
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5 апреля 2017, 11:13
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В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика
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5 апреля 2017, 09:36
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В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина
Сотрудники самарского ГИБДД выясняют обстоятельства вечерней аварии на улице Авроры, в районе Дома печати. Как передает ГУ МВД по Самарской области, там примерно в 19:45 столкнулись три автомобиля.
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4 апреля 2017, 11:08
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02
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В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками
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22 ноября 2016, 04:12
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Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото
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19 ноября 2016, 06:32
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В Тольятти пьяный директор сел в снегоболотоход и попался полиции
В Ставропольском районе завели уголовное дело на 31-летнего мужчину, который управлял снегоболотоходом, находясь в нетрезвом состоянии. Пьяный водитель был задержан в ночное время в поселке Приморский. Сотрудники ГИБДД заметили, что у транспортного средства нет госномера. При общении с водителем полицейские …
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14 ноября 2016, 10:30