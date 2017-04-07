В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото) Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного …