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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности 

5 апреля 2017, 11:13
В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
5 апреля 2017, 09:36
В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина

В Самаре возле Дома Печати столкнулись три иномарки: пострадал мужчина

Сотрудники самарского ГИБДД выясняют обстоятельства вечерней аварии на улице Авроры, в районе Дома печати. Как передает ГУ МВД по Самарской области, там примерно в 19:45 столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным, участниками аварии стали водители «Субару», «Рено Симбл» и «Фольксваген». 

4 апреля 2017, 11:08
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками

В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками

Ночью в понедельник, 21 ноября, в Самаре на Ново-Садовой произошло ДТП, в котором, по данным полицейских, виноват пьяный водитель. В 1 час 20 минут на участке дороги между улицами Шверника и XXII Партсъезда столкнулись три автомобиля, сообщили в ГУ МВД 
22 ноября 2016, 04:12
Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото

Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото

Сегодня, 19 ноября, ночью в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. ВАЗ-2110 протаранил опору моста, пишут очевидцы событий в соцсетях.

По словам горожан, водитель «десятки» остался жив. Некоторые утверждают, что мужчина был пьян и сначала убежал в один из дворов 
19 ноября 2016, 06:32
В Тольятти пьяный директор сел в снегоболотоход и попался полиции

В Тольятти пьяный директор сел в снегоболотоход и попался полиции

В Ставропольском районе завели уголовное дело на 31-летнего мужчину, который управлял снегоболотоходом, находясь в нетрезвом состоянии. Пьяный водитель был задержан в ночное время в поселке Приморский. Сотрудники ГИБДД заметили, что у транспортного средства нет госномера. При общении с водителем полицейские 

14 ноября 2016, 10:30
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