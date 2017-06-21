Министерство финансов собирается обсудить в правительстве доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, пишут «Ведомости». Ранее Центробанк и Минфин предлагали подключать граждан к системе ИПК автоматически, а тем, кто трудится не по найму, регистрироваться в ней самим. Теперь подготовлены и другие варианты. В частности, хотят внести поправки в Трудовой кодекс и прописать, что при любом изменении трудового договора в него добавляется фраза об участии работника в ИПК. Напомним, обновленная система пенсионных накоплений начнет действовать с 1 января 2019 года.
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