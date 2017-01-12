39-летний житель Самары признан виновным в использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов. Согласно материалам уголовного дела, мужчина проводил съемку у себя дома. В деле фигурирует 13 детей. По решению суда, самарец 9 лет проведет в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.
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В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. …
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12 января 2017, 05:23
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Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре
Тарифы компании «Самарские коммунальные системы» на холодное водоснабжение и водоотведение признаны незаконными. Такое решение принял арбитражный суд Москвы по иску областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В качестве ответчиков выступали СКС и Федеральная антимонопольная служба.
Напомним, с 1 октября стоимость кубометра …
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11 января 2017, 05:38
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Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске
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11 января 2017, 01:49
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Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин
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10 января 2017, 03:19
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Серийный педофил осужден в Жигулевске
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28 декабря 2016, 12:19
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В Сызрани вынесен приговор слесарю УК, обокравшему квартиру горожанки на 90 тысяч рублей
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8 ноября 2016, 02:17
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Прокуратура не смогла оспорить в кассации оправдательный приговор бывшей главе "Волга-Кредит" банка
Бывший председатель правления оскандалившегося "Волга-Кредит" банка Татьяна Ерилкина останется на свободе. Теперь адвокат топ-менеджера приступил к подготовке иска о компенсации морального и материального вреда за незаконное преследование женщины силовиками. Какую сумму она будет требовать, пока не решено.
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28 октября 2016, 05:50
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В Самаре осужден член этнической преступной группы
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28 октября 2016, 11:33