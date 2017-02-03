Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов в США спамовые сообщения Vote for Trump – «Голосуйте за Трампа». Введенные в заблуждение пользователи могли воспринимать рассылку за сообщения от имени компании. Об объеме трафика не сообщается. По мнению ряда экспертов, максимум, что может грозить самарцу - лишение прав на сайт.
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Акционера "Тольяттиазота" будут судить за попытку "рейдерского захвата" завода
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении Евгения Седыкина. По версии следствия, в 2015-ом году он попытался с помощью поддельных документов оформить на себя и подконтрольную ему компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и …
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3 февраля 2017, 04:32
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Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет
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3 февраля 2017, 03:36
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9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых
В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
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2 февраля 2017, 09:04
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В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике
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2 февраля 2017, 09:01
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Google назвал ТОП-10 самых популярных мемов среди россиян в 2016 году
Поисковик Google сделал подборку мемов, которые оказались наиболее популярными среди россиян в 2016 году. На первой позиции рейтинга "Патимейкер", в основе которого - трек от музыканта из Ростова. Виталий Пика продемонстрировал свое творчество, вызвавшее множество комментариев, весной этого года.
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15 декабря 2016, 10:59
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Санкции против России после победы Трампа не снимут
Так считает заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. В беседе с корреспондентом Газеты Ру топ-менеджер заявил, что антироссийские санкции никто отменять не станет, но их конфликтность снизится, изменится и интерпретация. Несмотря на то, что главный экономист Саксобанка Стив Якобсен предположил, что …
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9 ноября 2016, 07:44
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Внимание мировых новостных сообществ приковано к выборам президента в США
По предварительным данным, лидирует республиканец Дональд Трамп. На этом фоне обрушились глобальные фондовые индексы. Большинство инвесторов все-таки рассчитывало на победу Хилари Клинтон.
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9 ноября 2016, 11:55
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Google выпускает приложение для просмотра роликов с YouTube без интернета
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27 сентября 2016, 06:13
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Google составил рейтинг самых популярных туристических направлений России
Эксперты корпорации Google составили рейтинги основных предпочтений российских туристов при планировании своих путешествий. В лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Эксперты говорят, что в 2016 году уровень поискового мобильного трафика по разделу путешествий вырос на 60%.
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9 сентября 2016, 05:33
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Google запустил конкурента Skype и Facetime
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16 августа 2016, 03:24
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В Нью-Йорке экстремал забрался на небоскреб на присосках
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11 августа 2016, 12:30
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В Центральном парке Нью-Йорка появилась могильная плита Дональда Трампа
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28 марта 2016, 01:23