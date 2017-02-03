Совершать видеозвонки с гаджетов теперь можно будет в новом формате. Для этого Google выпустил новое приложение. Причем установить его себе смогут не только пользователи смартфонов на андроиде, но и обладатели айфонов. Список контактов будет интегрирован со списком в телефоне. Главное …