По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер кредитного портфеля у входящего в группу Сосьете Женераль Русфинансбанка - чуть более 99 миллиардов рублей, за ним идет АктивКапитал Банк с 21 миллиардом и Газбанк, выдавший займов почти на 17 миллиардов рублей.
На первом месте по чистой прибыли Русфинансбанк, заработавший 2 миллиарда, на втором - Тольяттихимбанк, у него около 488 миллионов рублей, на третьей позиции Газбанк, получивший 115 миллионов, к слову, это лидер по темпам роста за месяц - они составили 355%.
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Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей
«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с …
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26 января 2017, 05:22
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Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии
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24 января 2017, 02:16
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В России упростят выдачу паспортов и других документов
Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. …
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20 января 2017, 02:20
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Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», …
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20 января 2017, 12:14
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Самарские банки отчитались за ноябрь
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16 декабря 2016, 05:41
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1 декабря 2016, 01:59
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21 ноября 2016, 04:20
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Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре
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17 ноября 2016, 05:07
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Минфин рассказал про законопроект о введении налога на банковские вклады
Замминистра финансов заявил о том, что законопроект о введении налога на банковские вклады разрабатываться не будет. Ранее Алексеем Моисеевым была проанонсирована возможность такого нововведения. Мера рассматривалась как средство пополнения российского бюджета.
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27 октября 2016, 12:25
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Самарские банки подвели итоги работы в сентябре
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19 октября 2016, 04:50
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Большинство муниципальных предприятий Самары показали прибыль в 2015 году
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1 сентября 2016, 02:55