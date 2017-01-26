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«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с 

26 января 2017, 05:22
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Арбитражный суд Самарской области отказал бенефициарам «Эл Банка» Людмиле Фирсовой и Анатолию Волошину в иске к Центральному банку России. Заявители пытались оспорить решение регулятора о лишении кредитного учреждения лицензии.

Напомним, в конце июля в отношении «Эл Банка» была введена 
24 января 2017, 02:16
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

В Самарской области сотрудница банка присвоила почти 1 млн рублей

Прекращено уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, которую сотрудники ФСБ уличили в присвоении крупной суммы денег. Подозреваемая – сотрудница самарского банка. Сообщается, что она подала фиктивные документы в администрацию Хворостянского района о трудоустройстве в сельхозкооператив и, как «молодой специалист», 

20 января 2017, 12:14
Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки отчитались за ноябрь

Самарские банки подвели итоги ноября. По объемам вкладов населения лидирует "АктивКапитал Банк" с показателем 20 миллиардов 855 миллионов рублей. На второй строчке "Газбанк" - граждане доверили ему около 18 миллиардов рублей. На третьем месте "Кошелев Банк", там на счетах физлиц 

16 декабря 2016, 05:41
Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса

Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса

Его прибыль за январь - октябрь увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2015-го и составила 714 млрд рублей. И хотя при этом размер активов продолжал снижаться, процесс все же сопровождался позитивными структурными сдвигами.
Улучшалось качество кредитного портфеля, 

1 декабря 2016, 01:59
В банках России официально разрешат семейные счета

В банках России официально разрешат семейные счета

Россиянам разрешат открывать семейные счета. Соответствующие поправки одобрили в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Пользоваться деньгами таких вкладов смогут, например, муж и жена, родитель и ребенок, взрослый совместно с пожилым родителем. Главный плюс здесь - не придется переводить 

21 ноября 2016, 04:20
Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре

По объемам вкладов физлиц лидирует "АктивКапитал банк", на его счетах лежит 20 миллиардов 775 миллионов рублей, на второй строчке "Газбанк" с показателем 17 миллиардов 825 миллионов, на третьей - "Кошелев-Банк", с цифрой 11 миллиардов 608 миллионов рублей.
Самый большой кредитный 

17 ноября 2016, 05:07
Минфин рассказал про законопроект о введении налога на банковские вклады

Минфин рассказал про законопроект о введении налога на банковские вклады

Замминистра финансов заявил о том, что законопроект о введении налога на банковские вклады разрабатываться не будет.  Ранее Алексеем Моисеевым была проанонсирована  возможность такого нововведения.  Мера рассматривалась как средство  пополнения российского бюджета.
По словам Алексея Моисеева, правительство РФ  в настоящее время 

27 октября 2016, 12:25
Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самый большой объем вкладов населения в "АктивКапитал Банке" - 20 миллиардов 669 миллионов рублей. На второй позиции с показателем в 18 миллиардов 132 миллиона "Газбанк", третью строчку занимает "Кошелев-Банк", на его счетах у физлиц 10 миллиардов 870 миллионов рублей. В 

19 октября 2016, 04:50
Большинство муниципальных предприятий Самары показали прибыль в 2015 году

Большинство муниципальных предприятий Самары показали прибыль в 2015 году

Большинство муниципальных предприятий Самары по итогам 2015 года оказались прибыльными, такие данные обнародовал городской департамент управления имуществом. Общий финансовый результат всех организаций составил 138 млн рублей, что на 38 процентов больше показателя 2014-го. В бюджет перечислено 65 млн рублей. Прибыль 

1 сентября 2016, 02:55
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