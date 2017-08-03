«Крылья Советов-2» сегодня, 3 июля, на выезде сыграют с командой «Анжи-Юниор».
Накануне самарские футболисты прибыли в город Зеленодольск, где проведут матч в рамках 3-го тура первенства ПФЛ.
Команда «Анжи-Юниор» была образована этим летом в результате слияния нескольких футбольных школ и заявки от второй команды махачкалинского клуба «Анжи».
|
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
|
1 августа 2017, 03:18
|
«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань
|
1 августа 2017, 11:59
|
Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным
|
31 июля 2017, 11:43
|
Советский вратарь Лев Яшин вошел в топ-100 величайших футболистов
|
28 июля 2017, 11:37
|
«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ
|
27 июля 2017, 08:39
|
Что происходит в ФК «Крылья Советов»?
|
24 июля 2017, 11:19