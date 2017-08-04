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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 августа 2017г 
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Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным

В воскресенье, 30 июля, футболисты самарских «Крыльев Советов» провели матч пятого тура Первенства России среди клубов ФНЛ. На выезде самарцы встречались с «Химками». Во второй половине игры волжане дважды поразили ворота хозяев. Открыл счет Сергей Самодин, а через четыре минуты 

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Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я 
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Футболисты и тренерский состав «Крыльев Советов» собрались в одном из торговых центров Самары, чтобы поделиться планами на предстоящий сезон, который стартует уже 8 июля. Зарплатная ведомость клуба сократилась примерно на четверть, при этом состав обновился почти наполовину.

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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

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