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Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?
По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», основной вратарь самарских «Крыльев Советов» Георги Лория закончил реабилитацию в немецкой клинике и в субботу прибудет в Самару.
Напомним, в Германии голкиперу грузинской национальной сборной сделали операцию на локтевом суставе, игрок фактически пропустил всю предсезонную подготовку …
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3 августа 2017, 04:17
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Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»
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3 августа 2017, 12:51
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В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
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1 августа 2017, 03:18
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«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань
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1 августа 2017, 11:59
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Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным
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31 июля 2017, 11:43
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"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"
Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.
Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я …
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8 июля 2017, 11:43
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Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»
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6 июля 2017, 03:31
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»
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25 июня 2017, 02:28
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Сын Андрея Тихонова и еще три игрока перешли в "Крылья Советов"
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17 июня 2017, 04:01