Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы ведомства Олега Сафонова, желание ряда бизнесменов иметь сверхприбыль не стыкуется с госполитикой, целью которой остается продвижение России как востребованного туристического направления. Как отметил собеседник издания, увеличение цен на размещение в гостиницах «совершенно недопустимо».
Ведомство в контакте с Роспотребнадзором и ФАС собирается вести мониторинг цен в городах-организаторах мундиаля. При выявлении нарушений Ростуризм будет инициировать принятие различных «мер реагирования».
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