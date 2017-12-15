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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
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Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Владимир Путин затронул важные для Самарской области темы

Президент России Владимир Путин провел свою ежегодную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. На этот раз рекорд длительности она не поставила и шла 3 часа 40 минут. Однако аккредитовано на мероприятие было самое большое количество журналистов - 1640 человек. Вопросы смогли 

15 декабря 2017, 10:15
Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года

Эксперты: цены на отдых в Турции останутся на уровне 2017 года

Стоимость номеров в отелях Турции в следующем году будет на уровне туристического сезона 2017-го. О таком прогнозе говорят российские информагентства со ссылкой на туроператоров. При этом эксперты оговариваются, что если спрос станет падать, то аналогичная тенденция будут наблюдаться и с 

14 декабря 2017, 04:56
«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

«Крылья Советов» получат из бюджета Самарской области 111 млн рублей

До конца 2017 года «Крылья Советов» дополнительно получат из бюджета Самарской области 111  миллионов рублей. Такое решение было принято в четверг, 14 декабря, на внеочередном заседании Самарской губернской думы.

«Сегодня губернская дума одобрила поправки в бюджет 2017 года. В том числе 

14 декабря 2017, 03:16
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»

В Сети опубликованы новые фотографии со стадиона «Самара Арена». В том числе снимки внутренних помещений. Рабочие завершают черновую отделку и принялись за чистовую. Подходят к концу монтажные работы на куполе, сообщается на странице города-организатора ЧМ-2018 в соцсети twitter.

«На 
14 декабря 2017, 02:58
Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, введение в Российской Федерации маркировки медикаментов стоимостью выше ста рублей собираются осуществить в 2018 году. При этом отмечается, что самый дешевый разряд, где стоимость ниже 50 рублей за упаковку, подпадет под такую схему в 

14 декабря 2017, 10:25
В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

Самарская область попала в Топ-20 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на новые легковые автомобили. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 10 месяцев, машина в 63-м регионе в среднем приобреталась за 1 миллион 44 тысячи рублей. За 
13 декабря 2017, 03:02
В Самаре начали дорожать квартиры

В Самаре начали дорожать квартиры

Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

12 декабря 2017, 05:41
Работы по подготовке ЧМ-2018 в Самаре идут ускоренными темпами

Работы по подготовке ЧМ-2018 в Самаре идут ускоренными темпами

До старта ЧМ-2018 по футболу в России осталось всего 184 дня. Уже два с лишним месяца областными властями в ежедневном режиме ведется мониторинг работ на строящемся стадионе, объектах инфраструктуры, транспорта, гостиничной сферы. Ключевые вопросы обсудили на расширенном совещании регионального оргкомитета 

12 декабря 2017, 11:05
В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что 

11 декабря 2017, 01:52
Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира

Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира

Пока прошли сертификацию FIFA 344 объекта суммарно на 12 тысяч номеров, в которых уже могут разместиться 30 тысяч туристов. Однако, многим гостиницам еще предстоит улучшить качество апартаментов и получить паспорт безопасности, который показывает, что в заведении соблюдены антитеррористические меры. Два 

7 декабря 2017, 09:12
Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

В 22 из 37 больших региональных центров Российской Федерации стоимость жилья на вторичном рынке продолжила падать, информирует сайт ЦИАН. Наиболее существенно такое жилье потеряло в цене в Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%).
Вместе с тем, весьма заметно стоимость 

6 декабря 2017, 12:11
Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом

Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены

Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы - теперь команда мастеров соберется только 14 января. При этом перед главной футбольной командой губернии стоит задача выхода в Премьер-лигу по итогам этого сезона ФНЛ. Задачу на летне-осенний период выступления в 

4 декабря 2017, 05:57
Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

В групповых матчах ЧМ-2018 по футболу в Самаре сыграют сборные России, Уругвая, Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Сенегала и Колумбии. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018, которая прошла в Москве в Большом Кремлевском дворце. Игры 

1 декабря 2017, 08:28
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

В Ростуризме назвали наиболее востребованные у россиян, которые заблаговременно заботятся о предстоящем отдыхе, туристические направления на период новогодних каникул. Самыми популярными маршрутами внутри России эксперты назвали Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Крым традиционно уходит с лидирующих 

19 октября 2017, 03:19
Сервис на глубине: В Китае в заброшенной шахте откроют пятизвездочный отель

Сервис на глубине: В Китае в заброшенной шахте откроют пятизвездочный отель

В КНР у подножия горы Шэ в провинции Цзянсу в одном из заброшенных карьеров будет весной следующего года открыт 5-звездочный отель. Глубина карьера - 80 метров, диаметр – примерно километр.
Над этим проектом уже более десяти лет работает корпорация "Ши 

11 октября 2017, 08:33
Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

Больше прав: В Совфеде предлагают расширить полномочия Ростуризма

После известного инцидента с туристической компанией «Тэд Тревел» в Совете Федерации родилась идея дать дополнительные полномочия Ростуризму. Об этом в интервью «Парламентской газете» поведал член комитета Совфеда Игорь Фомин.
Как отмечается, в августе «Тэд Тревел» заявила о приостановке своей работы. 

2 октября 2017, 12:12
«В один конец»: Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

«В один конец»: Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

В России собираются ввести наказание для туроператоров за продажу билетов «в один конец». Продажа туров без обратного билета может обернуться туристическим компаниям исключением из реестра.
С такой инициативой выступил руководитель Минкультуры Владимир Мединский. Он убежден, что Ростуризму и Росавиации нужно 

29 сентября 2017, 11:18
«Электронная путевка»: Ростуризм начал тестирование новой системы

«Электронная путевка»: Ростуризм начал тестирование новой системы

Ростуризм приступил к тестированию системы «Электронная путевка». Официальный старт программы намечен на 1 января будущего года.
Оценить возможности специального сервиса смогут все заинтересованные участники рынка, информирует портал ведомства. В тестовый период планируется проверить работу всех составных частей системы. После анализа 

22 сентября 2017, 05:19
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
Повышенный спрос: Десятки московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

Повышенный спрос: Десятки московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

Порядка 60 московских гостиниц завышали цены на проживание перед Кубком конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Эксперты столичного департамента спорта и туризма на протяжении месяца проверили свыше тысячи гостиниц. В 57 случаях было отмечено завышение цен в 

4 июля 2017, 02:11
В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка

В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"

В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились 

15 июня 2017, 05:09
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
Ровно 100 дней осталось до старта турнира

Ровно 100 дней осталось до старта турнира

Ровно 100 дней осталось до старта турнира, который станет последним этапом отработки взаимодействия всех служб подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года
 
Уже в середине июня в 4-х городах России стартует Кубок Конфедерации. Самарские волонтеры будут работать на 

9 марта 2017, 11:16
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