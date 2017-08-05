В Самаре на два дня перекроют улицу Циолковского. Это связано с промывкой канализационной линии. Работы будут проводить 28 и 29 октября, сообщили «Самарские коммунальные системы».

Канализационные колодцы расположены на участке от улицы Осипенко до Невской. Движение транспорта там будет закрыто с …