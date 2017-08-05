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Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды
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22 июля 2017, 04:28
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Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал
Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые …
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13 июля 2017, 05:27
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В частном секторе Самары наступила засуха
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13 июля 2017, 08:05
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Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо
«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод …
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12 июля 2017, 09:16
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В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"
В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились …
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15 июня 2017, 05:09
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За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей
Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. …
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2 июня 2017, 02:47
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Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре
20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
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18 мая 2017, 09:18
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В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе
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10 мая 2017, 10:22
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Ровно 100 дней осталось до старта турнира
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9 марта 2017, 11:16
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В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации
В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.
По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний …
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23 января 2017, 01:26
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В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году
Несколько сотен врачей готовы дежурить как на арене, так и в других местах сбора болельщиков. Моделирование автокатастрофы с большим количеством пострадавших. Максимально быстро в ситуации неопределенности бригаде нужно принять решение. На манекенах медики тренируют методы оказания первой помощи и шлифуют …
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15 декабря 2016, 05:23
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В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток
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17 ноября 2016, 10:59
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Из-за промывки канализации перекроют улицу в центре Самары
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27 октября 2016, 05:15
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СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках
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3 августа 2016, 05:59
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В Самарской области в колодце утонула 2-летняя девочка
20 апреля в селе Подбельск Похвистневского района погибла 2-летняя девочка, которая упала в открытый канализационный колодец. Ребенок погиб в результате утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное СУ СК РФ.
Расследование …
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5 мая 2014, 12:05
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В Самарской области 2-летняя девочка погибла в канализационном колодце
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21 апреля 2014, 09:30