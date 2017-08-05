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Материалы по теме:

Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Сегодня, 22 июля, в Самаре в районе дома № 371 по проспекту Кирова прорвало 600-миллиметровый водовод, сообщают в «Самарских коммунальных системах».

Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители четырёх домов по проспекту Кирова: № 389, 389а, 391 и 
22 июля 2017, 04:28
Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые 
13 июля 2017, 05:27
В частном секторе Самары наступила засуха

В частном секторе Самары наступила засуха

Компания «Самарские коммунальные системы» обещает «засуху» злостным неплательщикам, проживающим в частном секторе Самары. С начала 2017 года от водоснабжения уже отключили 246 домов. Всего в списке должников почти пять с половиной тысяч человек. Общая сумма долга за первое полугодие превысила 

13 июля 2017, 08:05
Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод 

12 июля 2017, 09:16
В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка

В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"

В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились 

15 июня 2017, 05:09
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
Ровно 100 дней осталось до старта турнира

Ровно 100 дней осталось до старта турнира

Ровно 100 дней осталось до старта турнира, который станет последним этапом отработки взаимодействия всех служб подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года
 
Уже в середине июня в 4-х городах России стартует Кубок Конфедерации. Самарские волонтеры будут работать на 

9 марта 2017, 11:16
В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В Самаре на Революционной произошла утечка из канализации

В понедельник, 23 января, в Самаре произошла коммунальная авария - излив канализации на улице Революционной, пишет блогер Наталья Ширяева.  

По словам коммунальщиков, чтобы прочистить канализационный колодец, необходимо открыть два соседних и работать через них. «Однако один соседний 
23 января 2017, 01:26
В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

В Самаре в разгаре подготовка медицинских бригад, которые будут работать на объектах чемпионата мира по футболу в 2018 году

Несколько сотен врачей готовы дежурить как на арене, так и в других местах сбора болельщиков. Моделирование автокатастрофы с большим количеством пострадавших. Максимально быстро в ситуации неопределенности бригаде нужно принять решение. На манекенах медики тренируют методы оказания первой помощи и шлифуют 

15 декабря 2016, 05:23
В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

За три последних месяца с улиц Самары было похищено 135 решеток с колодцев-дождеприемников, пишет samru.ru.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Как заявляют в МП «Инженерные системы», хищение люков и решеток городской инфраструктуры представляет угрозу здоровью и жизни для самарцев, 

17 ноября 2016, 10:59
Из-за промывки канализации перекроют улицу в центре Самары

Из-за промывки канализации перекроют улицу в центре Самары

В Самаре на два дня перекроют улицу Циолковского. Это связано с промывкой канализационной линии. Работы будут проводить 28 и 29 октября, сообщили «Самарские коммунальные системы».

Канализационные колодцы расположены на участке от улицы Осипенко до Невской. Движение транспорта там будет закрыто с 

27 октября 2016, 05:15
СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

В Самаре несколько десятков канализационных и водопроводных колодцев закатали в асфальт или завалили строительным мусором во время ремонта городских улиц, передают «Самарские коммунальные системы».
 
Например, в июне на проезжей части улицы Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии 
3 августа 2016, 05:59
В Самарской области в колодце утонула 2-летняя девочка

В Самарской области в колодце утонула 2-летняя девочка

20 апреля в селе Подбельск Похвистневского района погибла 2-летняя девочка, которая упала в открытый канализационный колодец. Ребенок погиб в результате утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное СУ СК РФ.
Расследование 
5 мая 2014, 12:05
В Самарской области 2-летняя девочка погибла в канализационном колодце

В Самарской области 2-летняя девочка погибла в канализационном колодце

Полиция проводит проверку по факту смерти малолетнего ребенка. В воскресенье, 20 апреля, в 14:00 сотрудники межрайонного отдела МВД России «Похвистневский» получили информацию о гибели 2-летней девочки в одном из поселков. Сообщалось, что она утонула в канализационном колодце. На место трагедии 

21 апреля 2014, 09:30
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