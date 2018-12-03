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«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

«Это вам не шутки…»: В Самаре появился «красный» человек

Отожгли «нипадецки» сотрудники «Самарских коммунальных систем». Необычную фигуру установили рядом с офисом компании на «Луначаре».

Незамысловатую скульптурную композицию установили в пятницу, 23 ноября, на улице Луначарского, 56. Как информирует пресс-служба СКС, «красный человек» появился в Самаре в день рождения 
24 ноября 2018, 11:30
Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Мошенники обирают самарцев под видом проверки счетчиков на воду

Компания "Самарские коммунальные системы" предупреждает жителей города о новом виде мошенничества. В последние дни по квартирам стали ходить подозрительные личности, якобы для проверки счетчиков горячей и холодной воды. Жильцам они сообщают, что являются подрядчиками СКС, предъявляя некие удостоверения с печатью 

7 ноября 2018, 12:54
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

В июне жильцы многоквартирных домов получат новые платежки ЖКХ. Вступил в силу приказ Минстроя, изменивший форму квитанции, утвержденной в 2014 году. В новом образце будет намного больше информации, чем в прежнем. В отдельном столбце граждане увидят расчет платы за коммунальные 

31 мая 2018, 07:01
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

17 мая 2018, 09:58
Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

В Самаре в среду, 18 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с управляющими компаниями региона, главами городов и профильных ведомств, посвященное вопросам содержания многоквартирных домов Самарской области. Одним из центральных 
19 апреля 2018, 10:44
В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.

До 4 января 2018 года будут внесены последние поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений 

28 декабря 2017, 08:01
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