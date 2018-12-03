В 2018 году самарские должники выплатили более 2 млрд рублей за воду. Однако по данным «РКС-Самара» ещё 1,5 млрд рублей остаются в карманах у неплательщиков.
Несмотря на широкий спектр мер, которые ведомство принимает для взыскания долгов, ситуация остаётся плачевной. Напомним, в этом году сотрудники «РКС-Самара» начали устанавливать так называемые «пирамиды позора»перед домами неплательщиков. После этого дома некоторых должников стали помечать с помощью световой анимации, однако «лазерные метки» не прижились.
Помимо кнута «РКС-Самара» использует и пряник: гражданам предоставляется рассрочка платежей, если те соблюдают график погашения задолженности.
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