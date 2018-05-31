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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

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22 мая 2018, 09:55
13 квитанция за тепло придет самарцам

13 квитанция за тепло придет самарцам

В связи с затяжной зимой и продлённым в этом году отопительным сезоном, жителей Самарской области ждет так называемая «13-я квитанция». Общая сумма доначисленных средств за тепло и горячую воду этой весной составляет порядка 200 миллионов рублей. По оценке компании «Т-плюс», 

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В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

В Тольятти из-под земли забил коммунальный фонтан высотой с многоэтажку

15 мая в Тольятти начались испытания на гидравлических сетях. Вскоре после этого в городе произошла коммунальная авария. На улице Маршала Жукова забил гигантский фонтан. О размерах его можно судить хотя бы по тому факту, что столб воды можно было наблюдать 
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Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки

Защита от воришек: В Самаре начали запенивать канализационные люки

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Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

В Самаре в среду, 18 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с управляющими компаниями региона, главами городов и профильных ведомств, посвященное вопросам содержания многоквартирных домов Самарской области. Одним из центральных 
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В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

В 2018 году рынок ЖКХ ждут большие перемены

Поставщики услуг отопления и горячего водоснабжения перейдут на прямые расчеты с собственниками жилья. В результате, управляющие компании потеряют возможность контролировать огромные финансовые потоки платежей населения.

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28 декабря 2017, 08:01
Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Без посредников: Россиянам могут разрешить платить за услуги ЖКХ напрямую

Проект закона о заключении прямых договоров между поставщиками тепла и электроэнергии и потребителями жилищно-коммунальных услуг собираются внести на рассмотрение в кабмин. Об этом сообщают  "Известия". 
Как отмечают авторы предполагаемого новшества, на данный момент  управляющие компании расходуют полученные от граждан деньги 

24 октября 2017, 09:07
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