В июне жильцы многоквартирных домов получат новые платежки ЖКХ. Вступил в силу приказ Минстроя, изменивший форму квитанции, утвержденной в 2014 году. В новом образце будет намного больше информации, чем в прежнем. В отдельном столбце граждане увидят расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, будут прописываться сведения о штрафах управляющей компании, расчет суммы с применением повышающего коэффициента и накопившиеся долги. Кроме этого в документ ведомство добавило два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ: это идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. С его помощью можно проверить достоверность квитанции.
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