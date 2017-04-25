Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году …