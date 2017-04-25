4
31
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888   .d8888b.   88888888888  888888888              .d8888b.  
           888  d88P  Y88b      888      888                   d88P  Y88b 
           888  Y88b.           888      888                   Y88b. d88P 
  .d88b.   888   "Y888b.        888      8888888b.    .d88b.    "Y88888"  
 d8P  Y8b  888      "Y88b.      888           "Y88b  d88P"88b  .d8P""Y8b. 
 88888888  888        "888      888             888  888  888  888    888 
 Y8b.      888  Y88b  d88P      888      Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b  d88P 
  "Y8888   888   "Y8888P"       888       "Y8888P"    "Y88888   "Y8888P"  
                                                          888             
                                                     Y8b d88P             
                                                      "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.

В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане 

25 апреля 2017, 11:59
В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. 
18 апреля 2017, 05:18
Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область

Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область

Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году 
29 марта 2017, 05:25
Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней

В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены 

21 марта 2017, 04:56
Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций

В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим 

1 февраля 2017, 11:55
В Самарской области две сотрудницы банка присвоили чужие компенсации

В Самарской области две сотрудницы банка присвоили чужие компенсации

Менеджеры банка признаны виновными в присвоении и растрате денежных средств в Самарской области. Перед судом предстали две сотрудницы финансовой организации Елена Шинина и Елена Карушина. В уголовном деле три эпизода, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Установлено, что в 

14 ноября 2016, 02:30
В Самарской области утвердили размеры компенсаций местным животноводам

В Самарской области утвердили размеры компенсаций местным животноводам

Минсельхоз Самарской области утвердил размеры компенсаций фермерам региона. Согласно приказу ведомства, за каждый килограмм птицы, выращенной в третьем квартале года, аграрии получат 71 копейку. По 3 рубля 70 копеек государство заплатит частникам за каждый литр коровьего молока, при условии, что 
6 ноября 2015, 04:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна