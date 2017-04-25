Жителям Хворостяного района возместят ущерб от африканской чумы. Правительство Самарской области опубликовало постановление о выделении на эти цели более 2,5 млн рублей из средств резервного фонда. Единовременные выплаты получат граждане, у которых были изъяты животные при ликвидации очага эпидемии в ряде сел района. Контроль за выполнением постановления возложен на областной департамент ветеринарии. Всего в списке получателей помощи числится 54 человека. Напомню, инфекция была обнаружена на территории области в марте этого года. Для людей АЧС не опасна, однако нанесла серьезный экономический ущерб фермерам: многим из них пришлось не только уничтожать заболевших свиней, но и проводить санацию помещений, а также сжигать сараи, в которых находились животные.
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Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации
ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.
В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане …
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25 апреля 2017, 11:59
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В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней
Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. …
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18 апреля 2017, 05:18
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Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область
Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году …
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29 марта 2017, 05:25
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50
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Из-за африканской чумы у фермеров Хворостянского района заберут свиней
В Хворостянском районе изымут у населения свиней всех половозрастных групп. Соответствующее постановление опубликовало правительство Самарской области. Радикальная мера направлена на ликвидацию заболевания африканской чумы свиней в селах Гремячка, Владимировка и Дубровка. Согласно документу, эпизоотический очаг и первая угрожаемая зона установлены …
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21 марта 2017, 04:56
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Самарская область получит 94 миллиона для компенсаций
В 2017 году Самарская область получит 94 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. В документе указано, что компенсацию будут предоставлять одиноко проживающим …
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1 февраля 2017, 11:55
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В Самарской области две сотрудницы банка присвоили чужие компенсации
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14 ноября 2016, 02:30
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В Самарской области утвердили размеры компенсаций местным животноводам
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6 ноября 2015, 04:02