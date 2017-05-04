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В Самаре у «банды банкиров» нашли 42 миллиона
В Самарской области раскрыли уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обвиняемые – трое местных жителей – две женщины 45 и 59 лет и 63-летний мужчина.
Как полагают следователи, житель Самары создал устойчивую организованную группу.
«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел …
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2 мая 2017, 12:16
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Заказчик испарился: дело об убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева приостановлено
Кто заказал убийство самарского "алкогольного короля" Олега Дергилева, может так и остаться неизвестным. Дальнейшее расследование уголовного дела приостановлено.
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27 апреля 2017, 04:19
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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов
Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.
В сообщении ведомства …
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26 апреля 2017, 10:22
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Самарским фермерам компенсируют ущерб от африканской чумы
Жителям Хворостяного района возместят ущерб от африканской чумы. Правительство Самарской области опубликовало постановление о выделении на эти цели более 2,5 млн рублей из средств резервного фонда. Единовременные выплаты получат граждане, у которых были изъяты животные при ликвидации очага эпидемии в …
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25 апреля 2017, 03:48
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Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными
Самарскую губернию захлестнула волна поддельных табачных изделий. Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сотрудники 3 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий осмотрели гаражные боксы, арендованные жителем Жигулевска 1983 года рождения. В результате было изъято …
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19 апреля 2017, 01:09
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В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней
Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. …
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18 апреля 2017, 05:18
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Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область
Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году …
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29 марта 2017, 05:25
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней
В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.
«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон …
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27 марта 2017, 04:50