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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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«Как следует из собранных сотрудниками органов внутренних дел 

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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

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В сообщении ведомства 

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Почти три миллиона сигарет в Самарской области оказались поддельными

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19 апреля 2017, 01:09
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В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

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Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область

Установлен путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область

Как стало известно «ТЕРРЕ», контролирующие органы выявили еще один возможный путь проникновения африканской чумы свиней в Самарскую область. Жители села Гремячка Хворостянского района губернии могли приобрести мясо для приготовления пищи в Духовницком районе Саратовской области, где только в этом году 
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Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

Чтобы предотвратить эпидемию, под Самарой ликвидировали 527 свиней

В Хворостянском районе Самарской области ликвидировано 527 свиней из частных подворий и мини-ферм, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Изъяли всех животных, находящихся в зоне карантина.  

«Животные уничтожались бескровным способом при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон 
27 марта 2017, 04:50
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