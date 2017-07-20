Минобрнауки готовит пилотный проект по проведению в школах уроков новейшей истории за последние три года, на которых ученикам расскажут о присоединении Крыма, западных санкциях и российских антисанкциях, пишут федеральные СМИ. В ведомстве считают, что отсутствие в образовательной программе событий последних лет не позволяет детям «составить объективное представление об окружающей действительности». Новый подход поможет сформировать картину современного мира, уверены чиновники. Учителей будут специально готовить к проведению спецуроков.
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Минздрав не нашел в России здоровых старшеклассников
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20 июня 2017, 02:12
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В Радиоцентре снесут школу и детсад
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14 июня 2017, 12:56
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В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.
По данным силовиков, используя свое служебное положение, она …
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9 июня 2017, 01:49
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В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям
Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а …
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31 мая 2017, 11:38