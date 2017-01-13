Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг, сообщает официальный сайт компании. Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях, выпущенных в июне 2014 года. Предполагалось эмитировать 800 тысяч акций по цене 10 тысяч рублей за каждую. Общая сумма допэмиссии составляла 8 миллиардов рублей, которые планировалось потратить на проведение технического перевооружения и модернизацию производства. Ценные бумаги размещались по закрытой подписке среди госконцернов Оборонпром, Ростехнологии, Объединенная двигателестроительная корпорация и Федерального агентства по управлению госимуществом. Два года назад на Кузнецове уже была проведена допэмиссия на полтора миллиарда рублей.
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Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются …
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16 декабря 2016, 09:13
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Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf
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18 ноября 2016, 07:28
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В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий
Продолжается борьба за активы бывшего оборонного завода-банкрота «Рейд-1». Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», на предприятии появится новый конкурсный управляющий. Это Максим Булюсин, которого могут утвердить в должности 17 ноября. Предыдущий управляющий, Александр Каменский, покинул свой пост.
Напомним, ЗАО «Рейд-1» является правопреемником …
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9 ноября 2016, 05:29
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Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей
Совет директоров самарского завода «Кузнецов» приостановил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму 8 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Продление эмиссии до конца года было инициировано для получения бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ. Напомним, летом 2014 года предприятие приступило …
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18 октября 2016, 11:42
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В блогах: о винокуренном заводе купцов Марковых
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14 октября 2016, 09:46
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В Самаре будут выпускать обновленные двигатели для бомбардировщиков
В Самаре будут выпускать обновленные двигатели для бомбардировщиков ТУ-160М2.
Производством моторов занимается предприятие ПАО «Кузнецов», которое входит в крупнейшее общественное объединение страны – Союз машиностроителей России. Речь идет об усовершенствованной версии двигателя НК-32. Его будут устанавливать на самолеты ТУ-160М2.
Ремонт и модернизация …
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16 августа 2016, 11:39
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Самарский «Кузнецов» поставит Минобороны 5 двигателей для «ТУ-160»
Уже в этом году Министерство обороны должно получить пять модернизированных двигателей НК-32. Это еще раз было подтверждено в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы по возобновлению производства стратегических бомбардировщиков «ТУ-160». Правительственная делегация, в которую вошли заместитель министра обороны Юрий Борисов, …
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10 февраля 2016, 02:50
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Экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова пришла в ПАО «Кузнецов»
Открытое акционерное общество «Кузнецов» переименовано в публичное акционерное общество «Кузнецов», сообщается на официальном сайте компании. Как стало известно, в этой организации теперь будет работать экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова. Она заняла пост заместителя исполнительного директора по социальному развитию.
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28 января 2016, 02:25