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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

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Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются 
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Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

На въезде в Чапаевск в самом разгаре возведение завода Knauf. Здесь будут выпускать строительные смеси на гипсовой основе. Круглые сутки на площадке работают 20 единиц техники и около 100 рабочих.

"Монтаж оборудования сейчас в активной фазе, в завершающей стадии 
18 ноября 2016, 07:28
В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий

В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий

Продолжается борьба за активы бывшего оборонного завода-банкрота «Рейд-1». Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», на предприятии появится новый конкурсный управляющий. Это Максим Булюсин, которого могут утвердить в должности 17 ноября. Предыдущий управляющий, Александр Каменский, покинул свой пост.

Напомним, ЗАО «Рейд-1» является правопреемником 

9 ноября 2016, 05:29
Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей

Приостановлена допэмиссия акций самарского «Кузнецова» на 8 млрд рублей

Совет директоров самарского завода «Кузнецов» приостановил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму 8 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Продление эмиссии до конца года было инициировано для получения бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ. Напомним, летом 2014 года предприятие приступило 
18 октября 2016, 11:42
В блогах: о винокуренном заводе купцов Марковых

В блогах: о винокуренном заводе купцов Марковых

Блогер Нина Дюкова рассказала про руины винокуренного завода близ села Зубовка Челно-Вершинского района. "Этот завод был построен в начале ХХ века семьёй мелекесских купцов Марковых. Во время крестьянского бунта 1905 года он был разграблен и разрушен и в таком руинированном 

14 октября 2016, 09:46
В Самаре будут выпускать обновленные двигатели для бомбардировщиков

В Самаре будут выпускать обновленные двигатели для бомбардировщиков

В Самаре будут выпускать обновленные двигатели для бомбардировщиков ТУ-160М2.

Производством моторов занимается предприятие ПАО «Кузнецов», которое входит в крупнейшее общественное объединение страны – Союз машиностроителей России. Речь идет об усовершенствованной версии двигателя НК-32. Его будут устанавливать на самолеты ТУ-160М2.

Ремонт и модернизация 

16 августа 2016, 11:39
Самарский «Кузнецов» поставит Минобороны 5 двигателей для «ТУ-160»

Самарский «Кузнецов» поставит Минобороны 5 двигателей для «ТУ-160»

Уже в этом году Министерство обороны должно получить пять модернизированных двигателей НК-32. Это еще раз было подтверждено в ходе выездного заседания межведомственной рабочей группы по возобновлению производства стратегических бомбардировщиков «ТУ-160». Правительственная делегация, в которую вошли заместитель министра обороны Юрий Борисов, 
10 февраля 2016, 02:50
Экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова пришла в ПАО «Кузнецов»

Экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова пришла в ПАО «Кузнецов»

Открытое акционерное общество «Кузнецов» переименовано в публичное акционерное общество «Кузнецов», сообщается на официальном сайте компании. Как стало известно, в этой организации теперь будет работать экс-министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова. Она заняла пост заместителя исполнительного директора по социальному развитию.
28 января 2016, 02:25
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