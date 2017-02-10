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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.  

В ходе расследования силовики проверили 

10 февраля 2017, 11:46
В Сызрани все антикафе выставили на продажу

В Сызрани все антикафе выставили на продажу

Речь идет о продаже сразу двух тайм-кафе или так называемых в кругу молодежи антикафе. Информация об этом появилась с интервалом в несколько недель на одном из сайтов бесплатных объявлений, пишет портал «КТВ Луч».

Антикафе «Comix-Zone» находится в центре 
9 февраля 2017, 11:26
В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.

В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
6 февраля 2017, 11:43
В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 1 февраля пытался покончить с собой 12-летний мальчик. Попытку суицида удалось предотвратить родителям ребенка. Они вызвали «скорую», которая доставила его в горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Оттуда сигнал о случившемся поступил в местную полицию.
В настоящее время 
4 февраля 2017, 05:30
В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

Полицейские раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Самаре шесть лет назад. 20-летняя девушка стала жертвой насильника в сентябре 2011 года. На нее напали, когда она возвращалась домой. Преступник ударил потерпевшую по голове и затащил в гаражный массив. Девушка пришла 

3 февраля 2017, 12:15
В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. 
2 февраля 2017, 05:21
Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.

Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники 
30 января 2017, 11:01
Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
 
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим 
24 января 2017, 11:16
Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг

Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг

Самарский завод «Кузнецов» приостановил размещение эмиссионых ценных бумаг, сообщает официальный сайт компании. Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях, выпущенных в июне 2014 года. Предполагалось эмитировать 800 тысяч акций по цене 10 тысяч рублей за каждую. Общая сумма допэмиссии составляла 

13 января 2017, 11:23
В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются 
16 декабря 2016, 09:13
Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

На въезде в Чапаевск в самом разгаре возведение завода Knauf. Здесь будут выпускать строительные смеси на гипсовой основе. Круглые сутки на площадке работают 20 единиц техники и около 100 рабочих.

"Монтаж оборудования сейчас в активной фазе, в завершающей стадии 
18 ноября 2016, 07:28
В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий

В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий

Продолжается борьба за активы бывшего оборонного завода-банкрота «Рейд-1». Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», на предприятии появится новый конкурсный управляющий. Это Максим Булюсин, которого могут утвердить в должности 17 ноября. Предыдущий управляющий, Александр Каменский, покинул свой пост.

Напомним, ЗАО «Рейд-1» является правопреемником 

9 ноября 2016, 05:29
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