Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной версии, смерть наступила в результате суицида.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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