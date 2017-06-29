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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

Пропавший на улице Мяги самарский подросток найден мертвым

17-летний юноша, который пропал в понедельник, найден мертвым. Информация об этом опубликована администрацией самарского поискового отряда добровольцев «Лиза Алерт».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в понедельник, 26 июня, подросток ушел из дома на улице Мяги и не вернулся. Близкие пропавшего 
29 июня 2017, 09:33
Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд

Смерть на рельсах: в Сызрани 15-летний велосипедист выскочил прямо под поезд

В воскресенье, 25 июня, в Сызрани погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань». Трагедия произошла около 2 часов дня на переходе через железнодорожные пути между улицами Камышинской и Кудрявцева. По предварительным данным, подросток пропустил товарный состав, сел на 

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16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

16-летний подросток скончался в квартире в Тольятти

Вчера, 23 июня, около 13:00 в квартире одного из домов Автозаводского района Тольятти на полу было обнаружено тело 16-летнего подростка без признаков жизни, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

На месте происшествия нашли целлофановый пакет и 
24 июня 2017, 02:11
Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

Дети калечатся на самарских дорогах: на Партизанской сбили девочку

В среду, 21 июня, в Самаре на улице Партизанской произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя. Очевидец опубликовал в социальной сети фото с места происшествия. Сообщается, что пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, а водитель, видимо не успел 
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
 
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления 
13 мая 2017, 06:07
Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская спортсменка Мария Климова стала призером юниорского первенства Европы по сумо. Соревнования прошли в Грузии, в Тбилиси. Всего участвовало около трехсот спортсменов из 13 стран. Климова отправилась на первенство в составе российской сборной.

Девушка боролась за медали в возрастной 
4 мая 2017, 01:01
Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок

Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок

Среди пассажиров самолета «Боинг-777», попавшего в огромную воздушную яму во время полета из Москвы в Бангкок, была девушка из Тольятти, которая сейчас проживает в Москве, Тамара Сипко. Она опубликовала сообщение об инциденте в своем "инстаграме".

Напомним, толчки из-за воздушной ямы были 

2 мая 2017, 06:56
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

Труп 79-летнего сызранца нашли в частном доме на улице Декабристов в субботу, 4 марта. Он был обезглавлен. По предварительным данным, мужчина скончался неделю назад. В течение недели тело грызли собаки, жившие на территории участка  погибшего. Силовикам предстоит провести проверку, из-за 

6 марта 2017, 05:29
В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В пятницу, 11 ноября, в 10 часов 32 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе. К месту ЧП направили две пожарные машины, сообщили у ГУ МЧС России по Самарской области.

В поселке Песчаная Глинка на дороге к кладбищу 

11 ноября 2016, 03:47
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