В Сызрани по социальным сетям и в средствах массовой информации распространилось сообщение о розыске сбежавшего хорька. Он пропал в районе городского автовокзала. Владелец маленького хищника сообщил, что зверек сбежал из квартиры дома на улице Красная. Предположительно, он выпрыгнул на улицу с балкона. По словам хозяина, его питомец ранее из дома никогда не убегал, но он очень игривый и любит внимание к себе. Возможно, хорька взял к себе кто-то из прохожих.
|
В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген
|
24 июля 2017, 10:54
|
В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»
Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.
«Охотников …
|
23 июля 2017, 05:08
|
До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»
|
23 июля 2017, 03:36
|
Смертельная свобода: Неизвестные в США выпустили 35 тыс. домашних норок
|
19 июля 2017, 09:35
|
Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области
В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте …
|
17 июля 2017, 12:29
|
На грани: Сколько животных могут исчезнуть в ближайшее время
Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли грядущие масштабы вымирания животных. Об этом рассказывается на страницах издания PNAS.
|
11 июля 2017, 05:13
|
Звериный оскал: В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой
Тигрица и двое ее детенышей оказались звездами фотосессии в заповеднике "Земля леопарда" Приморского края. Фотоловушки зафиксировали, как котята безмятежно резвятся рядом с матерью, абсолютно не обращая внимания на то, что за ними пристально следят экологи. Как поясняют работники национального парка, …
|
7 июля 2017, 11:14
|
«Убийца динозавров»: На Мадагаскаре обнаружили останки древнего крокодиломорфа
На Мадагаскаре палеонтологи обнаружили уникальные останки древнего сородича крокодила. Речь идет о рептилии, которая причислена к подотряду крокодиломорфов.
|
5 июля 2017, 05:13