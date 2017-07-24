В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген Сызранские ребята из творческой студии «Своими ногами» опубликовали на канале в YouTube третье видео о своем экономном путешествии по Европе.



В новом ролике наши земляки рассказали о жизни в Дании, а именно в её столице – Копенгагене, где они …