Самарские следователи направили в суд уголовное дело о взятках в колледже железнодорожного транспорта. Обвиняемый – преподаватель заведения. Ему вменяют пять эпизодов получения взятки и пять эпизодов служебного подлога.

По версии следователей, в апреле этого года обвиняемый, прямо по месту работы, собрал …