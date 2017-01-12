Такие данные сегодня озвучили на коллегии городского отдела полиции по итогам работы в 2016-ом году. За прошлый год в Самаре зарегистрировано немногим более 18 тысяч правонарушений. Это почти на 10% меньше, чем в предыдущем. Уменьшилось число убийств, мошенничеств, разбоев, угонов автомобилей и уличных преступлений. Полицейские отметили позитивную роль общественных организаций в выявлении правонарушений. Глава города Олег Фурсов поблагодарил силовиков за помощь в демонтаже несанкционированных рекламных щитов, закрытии незаконных питейных заведений, ликвидации нелегальных автостоянок и ларьков.
В ходе коллегии зашла речь и о необходимости обучения личного состава английскому языку в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Уже этим летом более 300 полицейских пройдет обучение в Нижнем Новгороде.
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