Средний размер взятки в РФ в 2016 году составил порядка 330 тысяч рублей, что на 75% больше, чем в 2015-м. Так заявил газете «Коммерсантъ» начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Как утверждается, в течение прошлого года число выявленных коррупционных деяний в крупном и особо крупном размере увеличилось на 21%. Величина установленного ущерба достигла 43 млрд рублей.
Собеседник издания сказал, что со временем коррупционные схемы становятся более изощренными. Возникают новые методы конспирации, чаще применяется удаленный доступ, оффшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, современные электронные платежные системы, а также взятки в виде различных услуг нематериального характера и многое другое.
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