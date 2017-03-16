Средний размер взяток в Самаре возрос до 80-ти тысяч рублей Такие данные сегодня озвучили на коллегии городского отдела полиции по итогам работы в 2016-ом году. За прошлый год в Самаре зарегистрировано немногим более 18 тысяч правонарушений. Это почти на 10% меньше, чем в предыдущем. Уменьшилось число убийств, мошенничеств, разбоев, угонов …