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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
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1 октября 2018, 12:08
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В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу
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1 октября 2018, 11:42
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Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»
В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».
«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут …
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2 марта 2018, 11:46
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Экс-игрока «Сызрани-2003» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
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25 июля 2017, 10:18
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ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки
Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.
Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены …
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7 июня 2017, 10:52
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Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии
На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона …
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23 мая 2017, 07:48
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Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ
Руководство ФК «Сызрань-2003» обратилось к болельщикам с заявлением, продиктованным новым поворотом обстоятельств, связанных с профессиональным статусом клуба, передает ktv-ray.ru
Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб "Сызрань-2003" информирует, что благодаря помощи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра спорта региона Дмитрия …
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18 июня 2016, 03:02
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В Псковской области избили футбольного арбитра
Главный арбитр игры первенства Псковской области использовал электрошокер для обороны от атакующих его футболистов, однако по итогам противостояния сам был отправлен в нокаут. Такую информацию передает телеканал "100ТВ".
Игра чемпионата Псковской области между командами «Шелонь» (Порхов) и «Чайка» (Гдов) …
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4 августа 2015, 10:41
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Сборная России сыграет в Самаре
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24 июля 2015, 02:18
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Футбольные фанаты из Англии и Германии подрались после матча
Товарищеский поединок немецкого «Айнтрахта» и английского «Лидса» окончился массовой дракой фанатов. Такую информацию передают европейские СМИ.
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22 июля 2015, 05:46