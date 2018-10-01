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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».

«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут 
2 марта 2018, 11:46
Экс-игрока «Сызрани-2003» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Экс-игрока «Сызрани-2003» оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Сызранская прокуратура поддержала гособвинение в мировом суде по уголовному делу Александра Ивашина - 22-летнего экс-игрока ФК «Сызрань-2003». Он обвиняется в нарушении ПДД.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 мая Ивашин находился за рулём автомобиля Toyota Corolla в состоянии 
25 июля 2017, 10:18
ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.

Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены 
7 июня 2017, 10:52
Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии

Пресс-атташе «Сызрани-2003» зажгла в футбольной фотосессии

На своей страничке в соцсетях пресс-атташе сызранской команды Светлана Щепеткова выложила несколько фотографий с тематической фотосессии. Снимки быстро нашли отклик среди подписчиков, которые выражали свое одобрение просмотрами и «лайками».
 
Выход фотосессии со спортивной тематикой совпал с возобновлением сезона 
23 мая 2017, 07:48
Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ

Деньги нашлись: ФК «Сызрань-2003» все-таки останется в ПФЛ

Руководство ФК «Сызрань-2003» обратилось к болельщикам с заявлением, продиктованным новым поворотом обстоятельств, связанных с профессиональным статусом клуба, передает ktv-ray.ru

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб "Сызрань-2003" информирует, что благодаря помощи губернатора Самарской области Николая Меркушкина и министра спорта региона Дмитрия 
18 июня 2016, 03:02
В Псковской области избили футбольного арбитра

В Псковской области избили футбольного арбитра

Главный арбитр игры первенства Псковской области использовал электрошокер для обороны от атакующих его футболистов, однако по итогам противостояния сам был отправлен в нокаут. Такую информацию передает телеканал "100ТВ".

Игра чемпионата Псковской области между командами «Шелонь» (Порхов) и «Чайка» (Гдов) 
4 августа 2015, 10:41
Сборная России сыграет в Самаре

Сборная России сыграет в Самаре

Сборная России проведет матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и в Самаре! Третья игра может стать решающей, и пройдет она в столице губернии 25 июня 2018 года.
 
Кроме того, Самара примет еще три матча группового 
24 июля 2015, 02:18
Футбольные фанаты из Англии и Германии подрались после матча

Футбольные фанаты из Англии и Германии подрались после матча

Товарищеский поединок немецкого «Айнтрахта» и английского «Лидса» окончился массовой дракой фанатов. Такую информацию передают европейские СМИ.
 
Драка случилась почти сразу после игры. В потасовку включилось около 700 фанатов «Лидса» и 200 болельщиков «Айнтрахта», часть из которых были в масках. Футболисты 
22 июля 2015, 05:46
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