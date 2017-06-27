Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении, пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство не предоставит данные, необходимые для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Этого требует закон, вступивший в силу с 1 января 2017 года. Основатель Telegram Павел Дуров выполнять указания ведомства отказался.
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Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время
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23 июня 2017, 12:06
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Роскомнадзор составил «белый список» сайтов
Роскомнадзор разослал провайдерам документ, в котором содержится список запрещенных к блокировке доменов. Речь идет об адресах ряда социальных сетей, государственных сайтов и поисковых систем.
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8 июня 2017, 02:04
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К 2019 году в РФ должен появиться портал, который предоставит возможность россиянам выяснять, кто обладает их персональными данными, и ограничивать либо вовсе запрещать использование таких сведений. Появление подобного ресурса должно решить вопрос неконтролируемого сбора информации.
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18 мая 2017, 12:02
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Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях
Роскомнадзор обязал создателей Opera передавать Федеральной службе безопасности сведения о пользователях. Ведомство зарегистрировало блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
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11 мая 2017, 12:04