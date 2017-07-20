Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
По словам экспертов, поводом послужило то обстоятельство, что в числе пользователей большое число подростков. Как отмечается, специфика игры требует много трат: на ресурсы, оружие, стройматериалы и так далее. Получить их в большинстве случаев можно, только выиграв в интернет-казино. Там же можно приобрести дополнительные бонусы – броню, питание, золото и т.п.
Основная проблема заключается в том, что на кон игроки ставят реальные деньги. Финансы зачисляются и выводятся посредством платежных систем, подключенных к игровому порталу Steam. Также выигрыш можно перевести на свой счет в игре. В Роскомнадзоре подчеркнули: в России запрещены все виды азартных игр. Детские онлайн-казино входят в запретный список.
|
Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете
Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
|
10 июля 2017, 03:41
|
Telegram хочет обмануть Роскомнадзор
Разработчики Telegram добавили настройку для обхода возможной блокировки. Пока она появилась только у пользователей персональных компьютеров, но в ближайшее время будет функционировать и в мобильном приложении, пишет РБК. Напомним, ранее Роскомнадзор пригрозил закрыть мессенджер для российских пользователей, если его руководство …
|
27 июня 2017, 07:00
|
Мессенджер Telegram может быть заблокирован в ближайшее время
|
23 июня 2017, 12:06
|
Роскомнадзор составил «белый список» сайтов
Роскомнадзор разослал провайдерам документ, в котором содержится список запрещенных к блокировке доменов. Речь идет об адресах ряда социальных сетей, государственных сайтов и поисковых систем.
|
8 июня 2017, 02:04
|
Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты
|
22 марта 2017, 05:26
|
Министерство образования и науки Самарской области: о подпольном казино на улице Фрунзе
|
17 мая 2016, 05:57
|
В Самаре накрыли подпольное казино в одном здании с минобразования
|
16 мая 2016, 06:25
|
На автовокзале в Оренбуржье работало казино «сельского типа»
В Соль-Илецке Оренбургской области завели уголовное дело по фату незаконной организации и проведения азартных игр. Согласно версии следователей, неустановленные на данный момент граждане незаконно организовали игорное заведение в помещении автовокзала, которое они взяли в аренду у местного предпринимателя. В снимаемом …
|
24 февраля 2016, 03:34
|
World of Tanks вошла в мировой топ самых доходных онлайн-игр
|
20 января 2014, 01:05