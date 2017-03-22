Жители России на приобретение лотерейных билетов стали расходовать в 2 раза больше средств из семейного бюджета. Как сообщают отечественные агентства, только отделения «Почты России» в прошлом году реализовали на 46% больше билетов, чем по итогам предыдущих лет.
Специалисты решили определить причину столь резкого всплеска популярности лотереи. Они считают, что увеличение объема продаж может быть связано с решением Роскомнадзора, который объявил войну нелегальным казино на территории страны. Отсутствие игорных заведений азартные граждане компенсируют покупкой лотерейных билетов. Второй причиной эксперты называют увеличившиеся призовые фонды.
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В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
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СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать
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Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент. Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
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16 января 2017, 06:09
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Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com
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17 мая 2016, 05:57
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24 февраля 2016, 03:34
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24 ноября 2015, 04:17
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Полиция: в Тольятти закрыто подпольное казино
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25 июня 2015, 04:54
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27-летний житель Самары выиграл в лотерею более 3 млн рублей
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8 июня 2015, 02:42
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11 декабря 2014, 09:09
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Власти Португалии придумали оригинальный способ борьбы с уклонением от налогов
В апреле налоговые органы Португалии начнут еженедельную лотерею - за год будет разыграно 60 автомобилей, сообщают "Ведомости". Участвовать в ней смогут потребители, которые потребовали у продавцов чеки с их ИНН.
Так власти рассчитывают заручиться поддержкой рядовых граждан в борьбе с уклонением от …
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13 февраля 2014, 12:11