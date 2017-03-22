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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В России запретят безымянные SIM-карты

В России запретят безымянные SIM-карты

В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Кабмин планирует штрафовать операторов после выделенного им срока за "безымянных” обладателей SIM-карт. Теперь при приобретении или активации SIM-карты нужно будет пройти идентификацию личности, в противном случае карта 

16 марта 2017, 12:38
СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

СМИ: 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать

В прошлом году Роскомнадзор заблокировал большое число интернет-ресурсов, где были выявлены сведения, запрещенные для распространения в РФ. Однако, как сообщили отечественные СМИ, свыше 65% этих сайтов продолжают работать.
Появившийся несколько лет назад "черный список" в 2016-м пополнился на 87 тысяч 

16 февраля 2017, 03:48
По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент.  Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
Отметим, что ранее блокировке подвергались сразу все  порталы, имеющие одинаковую интернет-прописку. Учитывая, 

16 января 2017, 06:09
Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал Muzofon. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей надзорного ведомства.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Как уточняется, оно появилось на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство».
Теперь известный многим меломанам музыкальный портал muzofon.com 

13 января 2017, 08:09
Министерство образования и науки Самарской области: о подпольном казино на улице Фрунзе

Министерство образования и науки Самарской области: о подпольном казино на улице Фрунзе

Сегодня, 17 мая, областное министерство образования и науки прокомментировало обнаружение казино в Самаре в доме №64 на улице Фрунзе. В ведомстве заверили: о преступном соседстве ничего не знали.
Во время визита полиции в игровых залах находились 12 человек - работники 

17 мая 2016, 05:57
В Самаре накрыли подпольное казино в одном здании с минобразования

В Самаре накрыли подпольное казино в одном здании с минобразования

Стражи порядка обнаружили подпольное казино в здании, где расположено областное министерство образования и науки на улице Фрунзе. Операция проходила с участием спецназа.

Во время визита силовиков в игровых залах находились 12 человек - работники и клиенты. Большинство из них подтвердили, что 

16 мая 2016, 06:25
На автовокзале в Оренбуржье работало казино «сельского типа»

На автовокзале в Оренбуржье работало казино «сельского типа»

В Соль-Илецке Оренбургской области завели уголовное дело по фату незаконной организации и проведения азартных игр. Согласно версии следователей, неустановленные на данный момент граждане незаконно организовали игорное заведение в помещении автовокзала, которое они взяли в аренду у местного предпринимателя. В снимаемом 
24 февраля 2016, 03:34
Самарец выиграл в Гослото 17,5 млн рублей

Самарец выиграл в Гослото 17,5 млн рублей

В ходе 3853-го тиража Гослото «5 из 36» удача улыбнулась жителю Самарской области. Он оказался 54-м миллионером лотереи в 2015 году. Счастливчик стал обладателем 17 млн 570 тысяч 190 рублей.

Известно, что победитель сделал ставку стоимостью 240 рублей, приняв 
24 ноября 2015, 04:17
Полиция: в Тольятти закрыто подпольное казино

Полиция: в Тольятти закрыто подпольное казино

Игорное заведение работало нелегально в Комсомольском районе Автограда. Оперативники изъяли в подпольном казино два покерных стола, игровые фишки, документы и черновые записи, а также деньги – более 30 тысяч рублей. Полицейские застали в игровом зале 20 человек. По их показаниям, 
25 июня 2015, 04:54
27-летний житель Самары выиграл в лотерею более 3 млн рублей

27-летний житель Самары выиграл в лотерею более 3 млн рублей

Победителем розыгрыша одной из государственных лотерей стал 27-летний молодой предприниматель из Самары Руслан Т. Он выиграл 3 миллиона 53 тысячи 819 рублей.

«Я зачеркнул совершенно случайные числа на несколько тиражей вперед», - рассказал победитель. Счастливая ставка обошлась Руслану в 
8 июня 2015, 02:42
Новости блогов: житель Самарской области выиграл 18,5 млн рублей

Новости блогов: житель Самарской области выиграл 18,5 млн рублей

4 декабря этого года житель Самарской области сделал ставку в «Гослото «5 из 36» размером 900 рублей и выиграл.
11 декабря 2014, 09:09
Власти Португалии придумали оригинальный способ борьбы с уклонением от налогов

Власти Португалии придумали оригинальный способ борьбы с уклонением от налогов

В апреле налоговые органы Португалии начнут еженедельную лотерею - за год будет разыграно 60 автомобилей, сообщают "Ведомости". Участвовать в ней смогут потребители, которые потребовали у продавцов чеки с их ИНН.

Так власти рассчитывают заручиться поддержкой рядовых граждан в борьбе с уклонением от 

13 февраля 2014, 12:11
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