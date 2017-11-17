В Самаре полицейских гонят с земли Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают …