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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
В Самаре полицейских гонят с земли

В Самаре полицейских гонят с земли

Магистраль «Центральная», о строительстве которой в Самаре говорят уже более 10 лет, начнут прокладывать после 2018 года. Как уже рассказывала «ТЕРРА», новая дорога будет проходить через весь город вдоль проспекта Карла Маркса. И, по всей видимости, все объекты, которые мешают 

8 ноября 2017, 11:54
В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино

В Тольятти женщина-слесарь оказалась организатором казино

Сотрудница АвтоВАЗа оказалась подозреваемой в организации подпольного казино. Игорное заведение работало в помещении магазина на Приморском бульваре в Тольятти, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на силовиков. Точку выявили в начале августа. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой 38 лет. Сообщается, что на 
25 августа 2017, 02:56
Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Ставки сделаны: В России начали блокировать сайты с детскими онлайн-казино

Роскомнадзор начал блокировку детских онлайн-казино. Черный список данного ведомства пополнил онлайн-сервис, который дает возможность даже несовершеннолетним играть и выигрывать ресурсы для шутера-стратегии Counter-Strike. Ресурс, который «вещал» этот контент, заблокирован.
По словам экспертов, поводом послужило то обстоятельство, что в числе пользователей 

20 июля 2017, 11:25
Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

Жители России на приобретение лотерейных билетов стали расходовать в 2 раза больше средств из семейного бюджета. Как сообщают отечественные агентства, только отделения «Почты России» в прошлом году реализовали на 46% больше билетов, чем по итогам предыдущих лет.
Специалисты решили определить 

22 марта 2017, 05:26
Министерство образования и науки Самарской области: о подпольном казино на улице Фрунзе

Министерство образования и науки Самарской области: о подпольном казино на улице Фрунзе

Сегодня, 17 мая, областное министерство образования и науки прокомментировало обнаружение казино в Самаре в доме №64 на улице Фрунзе. В ведомстве заверили: о преступном соседстве ничего не знали.
Во время визита полиции в игровых залах находились 12 человек - работники 

17 мая 2016, 05:57
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