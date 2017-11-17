В Самаре полицейские выявили подпольное казино. Заведение располагалось в доме на улице Садовой. Силовики изъяли там игровое оборудование и 14 тысяч рублей.
«Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самары 1982 года рождения», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Уголовное дело в отношении 35-летней самарчанки возбудило СУ СК России по Самарской области по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Женщина дала подписку о невыезде. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает полиция.
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