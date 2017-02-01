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В блогах: кондукторская мафия бессмертна!
Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, …
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1 февраля 2017, 05:15
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В блогах: ужас в тольяттинской квартире
Тольяттинка Яна Левина показала в соцсети «ВКонтакте» «страшную картину, увиденную в одной из квартир города». «Именно так - в горе мусора из бутылок, остатков еды и грязных вещей - живет одинокая незрячая женщина. Ходить она тоже не может. Весь …
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1 февраля 2017, 05:07
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В блогах: об объединении университетов в Самаре
Декан психологического факультета СамГУ Константин Лисецкий с иронией пишет в "Фейсбуке" об объединении двух самарских университетов - "госа" и "аэрокоса". "После объединения количество бумажной отчетности возросло в десятки раз, - утверждает автор. - Все подписи только синими чернилами! Я …
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1 февраля 2017, 09:15
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В блогах: лед на Ракитовском шоссе
Блогер glukonline пишет про наросты льда на Ракитовском шоссе. "Уже не первый год на Раките возле автомойки, между заправкой "Олви" и авторынком, течет вода. В морозы она замерзает и дорога сужается до 2 полос. Я написал про эту проблему …
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1 февраля 2017, 09:02