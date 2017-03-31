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Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»
Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда …
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31 марта 2017, 07:41
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Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра
В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через …
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31 марта 2017, 09:28
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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В блогах: «Украли ящик благотворительного фонда»
В Самаре двое молодых людей украли из магазина ящик благотворительного фонда. Видео момента преступления опубликовали в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Что за поколение растёт? Денег - копейки, а срок им теперь светит реальный!" - сокрушается автор.
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30 марта 2017, 06:49
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В блогах: «И пусть весь мир подождет»
Блогер Катерина Головкина жалуется на работу "Почты России" на Ташкентской. "Это отделение и ранее меня не особо радовало: окошек мало, летом нечем дышать, в пик выдачи пенсий очереди до двери, постоянная путаница и ругань из-за того, кто за кем …
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20 марта 2017, 10:19
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ФАС одобрила повышение тарифов «Почты России»
Федеральная антимонопольная служба России одобрила повышение тарифов на пересылку корреспонденции «Почты России». По результатам проведенных расчетов ведомство предложило увеличить стоимость доставки открыток, писем, бандеролей на 13 с половиной процентов. Такая информация содержится пояснительной записке к приказу, размещенному на федеральном портале …
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9 марта 2017, 01:05
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В блогах: "Почта России" - для кого?
Блогер Инст ру в сообществе "Самара ру" пишет, что "Почта России" - шикарный монополист". "Всё берёт и берёт на себя новые функции. При этом остаётся всё по-прежнему: бабульки еле-еле ковыляют по почтовому отделению. Вот родное отделение "Почты России" № …
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12 сентября 2016, 07:43
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«Почта России» раскрыла кражу вещей из 320 посылок в Москве
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23 июня 2016, 03:13