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Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в …
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5 апреля 2017, 01:45
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Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш
Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.
На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой …
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5 апреля 2017, 10:34
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Фото в блогах: «Ямы на дорогах»
В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- …
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5 апреля 2017, 06:24
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В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»
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5 апреля 2017, 06:21
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В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца
Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada …
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4 апреля 2017, 04:55
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Названы претенденты на пост главы Тольятти
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4 апреля 2017, 04:11
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Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
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4 апреля 2017, 06:35
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Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
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4 апреля 2017, 06:26
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В Самаре появится памятник баяну
Новый памятник предложили установить в Самаре. Известный самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко предлагает создать памятник баяну, передает «Волга-Ньюс».
Осенью в городе состоится благотворительный концерт с участием лучших самарских баянистов, на котором пройдет сбор средств на изготовление …
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3 апреля 2017, 03:37
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В блогах: про пикеты против памятника белочехам
Блогер psergeev77 анонсирует, что в воскресенье, 2 апреля, в Самаре на пересечении улиц Урицкого и Спортивной со стороны парка Щорса пройдет очередной пикет против установки памятника белочехам. Мероприятие согласовано с горадминистрацией. "Уже собрано несколько сот подписей горожан и жителей …
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31 марта 2017, 09:33
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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти
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15 декабря 2016, 10:36