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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в 

5 апреля 2017, 01:45
Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш

Россельхознадзор: в магазинах Тольятти нашли испорченные котлеты и фарш

Стали известные результаты проверок Россельхознадзора в тольяттинских супермаркетах. По данным регионального управления, пробы мясной продукции были отобраны в магазинах крупных торговых сетей. Выявлены микробы, высокое содержание которых может вызвать пищевое отравление.  

На анализ отправили куриный фарш и котлеты. В первой 

5 апреля 2017, 10:34
Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- 
5 апреля 2017, 06:24
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским 

5 апреля 2017, 06:21
В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada 
4 апреля 2017, 04:55
Названы претенденты на пост главы Тольятти

Названы претенденты на пост главы Тольятти

На пост мэра Тольятти претендуют 19 человек, их имена опубликованы на сайте городской думы. Большинство из претендентов проживают в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в 
4 апреля 2017, 04:11
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

В другой группе "ВК" - "Интересная СЫЗРАНЬ" - поведали, как местная автоледи необычным способом решает проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
4 апреля 2017, 06:35
Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, 
4 апреля 2017, 06:26
В Самаре появится памятник баяну

В Самаре появится памятник баяну

Новый памятник предложили установить в Самаре. Известный самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко предлагает создать памятник баяну, передает «Волга-Ньюс».

Осенью в городе состоится благотворительный концерт с участием лучших самарских баянистов, на котором пройдет сбор средств на изготовление 
3 апреля 2017, 03:37
В блогах: про пикеты против памятника белочехам

В блогах: про пикеты против памятника белочехам

Блогер psergeev77 анонсирует, что в воскресенье, 2 апреля, в Самаре на пересечении улиц Урицкого и Спортивной со стороны парка Щорса пройдет очередной пикет против установки памятника белочехам. Мероприятие согласовано с горадминистрацией. "Уже собрано несколько сот подписей горожан и жителей 
31 марта 2017, 09:33
В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре

В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре

Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками 
24 марта 2017, 04:25
В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели

В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели

Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не 

6 марта 2017, 05:37
Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

Известный хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер в Тольятти

В среду, 14 декабря, в Тольятти на 75-м году жизни скончался Геннадий Федорович Цыгуров, известный советский и российский тренер, работавший в том числе в тольяттинском хоккейном клубе «Лада». Под его руководством автозаводцы стали чемпионами России и завоевали Кубок Европы.

«В последние 

15 декабря 2016, 10:36
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