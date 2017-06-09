В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что Автограде не могут найти капсулу времени с посланием молодёжи будущего от комсомольцев прошлого века. Она несколько десятилетий назад была заложена в основание памятника на Молодёжном бульваре. На днях решили вскрыть капсулу ко Дню молодёжи, который отмечается 24 июня, и передать в Тольяттинский краеведческий музей. Бригада строителей с отбойным молотком аккуратно сняла гранитные плиты с постамента,? но ничего, кроме цемента, под ними не обнаружилось. Поиск с помощью металлоискателя результатов не дал. Есть свидетели закладки капсулы и в 1967, и в 1978 годах. Но даже их воспоминания пока не помогли. Поиски продолжаются.
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Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»
Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними …
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9 июня 2017, 08:00
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12
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В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей
В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в …
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9 июня 2017, 02:31
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Миллиарды в Тольятти: резидентами особой экономической зоны стали уже 18 компаний
Накануне в Тольятти прошел форум предпринимателей региона «Линия успеха», в работе которого принимал участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. После этого он посетил Особую экономическую зону, где завершается сдача в эксплуатацию инфраструктуры второй очереди. Шесть предприятий уже работают. Еще четыре …
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8 июня 2017, 04:54
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В Тольятти пропала капсула времени
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8 июня 2017, 04:39
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Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?
Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как …
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8 июня 2017, 08:00
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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные
В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла …
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8 июня 2017, 04:13
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Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке
Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта …
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7 июня 2017, 09:00