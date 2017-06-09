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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»

Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»

Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними 
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 
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В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Тольятти построят машину-музей cо сквером за 356 миллионов рублей

В Интернете опубликованы эскизы для проекта нового сквера, который благоустроят в Тольятти к 50-летию АвтоВАЗа. Парк разобьют в Автозаводском районе, на месте заброшенных фонтанов. Его площадь составит 76 тысяч квадратных метров. Главным объектом станет новый выставочный комплекс истории АвтоВАЗа в 
9 июня 2017, 02:31
Миллиарды в Тольятти: резидентами особой экономической зоны стали уже 18 компаний

Миллиарды в Тольятти: резидентами особой экономической зоны стали уже 18 компаний

Накануне в Тольятти прошел форум предпринимателей региона «Линия успеха», в работе которого принимал участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. После этого он посетил Особую экономическую зону, где завершается сдача в эксплуатацию инфраструктуры второй очереди. Шесть предприятий уже работают. Еще четыре 

8 июня 2017, 04:54
В Тольятти пропала капсула времени

В Тольятти пропала капсула времени

В среду, 7 июня, в Тольятти на молодежном бульваре началась подготовка к вскрытию «капсулы времени», которую полвека назад заложили комсомольцы с посланием для молодежи будущего. Ее предполагалось вскрыть в день молодежи 24 июня. Но до сих пор капсула так и 
8 июня 2017, 04:39
Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Фото в блогах: почему в сквере на Московском шоссе остается «колхоз»?

Блогер Александр Жоголев поведал, что в недавно отремонтированном парке Мира на Московском шоссе обнаружен артефакт! "В этом скверике появились удобные для прогулки дорожки из тротуарной плитки, новые столбы с освещением, зелёные газоны, клумбы с цветами, много скамеек. Но, как 
8 июня 2017, 08:00
В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла 
8 июня 2017, 04:13
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта 
7 июня 2017, 09:00
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