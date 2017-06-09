В Тольятти продолжаются поиски пропавшей капсулы времени с посланием от комсомольцев В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что Автограде не могут найти капсулу времени с посланием молодёжи будущего от комсомольцев прошлого века. Она несколько десятилетий назад была заложена в основание памятника на Молодёжном бульваре. На днях решили вскрыть капсулу ко Дню …