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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»

В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»

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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на 
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре

В Самаре в выходные ограничат движение транспорта в районе набережной Волги в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест». Будут перекрыты участки дорог по Волжскому проспекту – от Ульяновской до Лесной, и по улице Лесной – от Волжского проспекта до 

1 июня 2018, 12:42
Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди набережной в Самаре. Долгожданное событие должно было состояться в конце мая, но этого так и не произошло. Теперь новая дата открытия — начало июня. Об этом рассказала глава областного центра Елена Лапушкина на заседании городской думы.
31 мая 2018, 10:25
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани

В Сызрани появилось около полутора десятка парковочных мест в центре города. Там был перенесен знак «Парковка запрещена», расположенный на пересечении с улицей Константина Федина. Там же было прикреплено предупреждение о том, что на участке работает эвакуатор. Таким образом, нарушители рисковали 
20 апреля 2018, 12:47
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
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