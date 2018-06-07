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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»
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7 июня 2018, 05:50
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В блогах: «Почему в Струковском саду уже не работают туалеты?»
Жители Самары через "Твиттер" обратились к мэрии Самары с вопросом, "почему в Струковском саду уже не работают туалеты"? Всего неделя прошла после открытия парка - и тут такой облом. "Или вы новые туалеты для туристов бережете? - вопрошает автор. …
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7 июня 2018, 10:59
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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»
Паблик самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка - официальный оракул от Самары на ЧМ-2018 по футболу - недавно «съездила в Москву разогнать тоску». Самое известное парнокопытное животное России приняло участие в съемках на одном из федеральных …
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6 июня 2018, 05:41
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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В выходные перекроют движение транспорта у набережной в Самаре
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1 июня 2018, 12:42
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Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре
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31 мая 2018, 10:25
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3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре
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14 мая 2018, 12:15
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Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
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5 мая 2018, 07:28
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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызрани
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20 апреля 2018, 12:47
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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары
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20 марта 2018, 01:42