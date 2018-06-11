Жители Самары пожаловались на работу местных водителей общественного транспорта. Один из них даже предложил убрать из города все коммерческие маршрутки, чтобы передвигаться исключительно на автобусах.
Поводом для столь радикальной инициативы послужили участившиеся ДТП с участием «газелек». Последней «каплей терпения» стал инцидент, случившийся несколько дней назад. 6 июня на пересечении проспекта Металлургов с улицей Металлистов водитель 4-й маршрутки не заметил и сбил женщину на зебре.
«А не пора ли все эти маршрутки убрать из города? Ездить они не умеют! В салоне неудобно! Постоянно грязные, ржавые и вонючие! Берите пример с Казани. Там такого нет, — предложил житель областного центра Дмитрий П., передает 63.ru
Однако не все горожане поддержали неоднозначное предложение.
«Да, давайте тогда все отменим! Что уж мелочиться! Трамваи у нас не будут половину чемпионата ходить, автобусы пустят для болельщиков. Пусть еще и маршрутки отменят! Пусть они сломанные, пусть вонючие и грязные, но до дома на чем-то добираться надо», - сетуют защитники «газелек».