Работу автобусов №41 в Самаре продлили до полуночи



Кроме того, на 41-м маршруте не останется устаревших Hyundai и «ПАЗ» с вместимостью до 25 и до 40 пассажиров соответственно. Их заменят … Автобусы №41 в областной столице теперь будут перевозить пассажиров с 5:15 до 00:00 часов, сообщает департамент транспорта.Кроме того, на 41-м маршруте не останется устаревших Hyundai и «ПАЗ» с вместимостью до 25 и до 40 пассажиров соответственно. Их заменят