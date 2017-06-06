Блогер human_oid обращается к властям Самары с просьбой найти тех строителей-злоумышленников, которые десятки тонн грунта выбросили на живописном склоне Загородного парка. "Еще в прошлом году они копали чуть выше в парке. Прокладывали коллектор. Оттуда грунт и вывозили. Нагадили, а приводить в порядок никто не хочет. Раньше на этом склоне летом в хорошую погоду жители любили загорать или устраивать семейные пикники. Если это останется до зимы, то ведь и правда найдутся отважные прыгуны по горнолыжному фристайлу. Какой там ближайший травм-пункт к Загородному парку?" - вопрошает блогер.
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление
В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём …
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5 июня 2017, 07:46
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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку
Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, …
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2 июня 2017, 09:30
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Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый …
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2 июня 2017, 08:27
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Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018
Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. …
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24 марта 2017, 06:08
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В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров
В новом сквере у Загородного парка Самары, создание которого завершается в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой, появилась альпийская горка. Центральной фигурой композиции, созданной профессиональным архитектором, стала бронзовая скульптура аммонита.
Бронзовый аммонит, установленный на альпийской горке у Загородного парка, символизирует своей спиралью, по …
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16 сентября 2016, 01:57
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В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?
Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... …
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25 августа 2016, 10:19
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В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра
Представители компании «Самаратрансстрой», которая занимается реконструкцией улицы Ново-Садовой, рассказали о том, как изменится дорога и пешеходная зона.
Проезжая часть расширена до шести полос на участке от перекрестка с улицей Советской Армии в сторону проспекта Кирова. В настоящее время строят …
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12 июля 2016, 02:12