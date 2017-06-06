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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление

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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку

В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку

Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, 
2 июня 2017, 09:30
Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Теперь не попариться: в Самаре закрывают баню № 4

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре закрывают баню № 4 на улице Братьев Коростелевых. "Процесс ликвидации помывочных заведений в нашем городе идет так же продуктивно, как закрытие медучреждений, снос исторических зданий и строительство высоток. Бани - это прошлый 
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Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. 
24 марта 2017, 06:08
В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров

В Самаре установили памятник моллюску эпохи динозавров

В новом сквере у Загородного парка Самары, создание которого завершается в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой, появилась альпийская горка. Центральной фигурой композиции, созданной профессиональным архитектором, стала бронзовая скульптура аммонита.

Бронзовый аммонит, установленный на альпийской горке у Загородного парка, символизирует своей спиралью, по 

16 сентября 2016, 01:57
В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... 
25 августа 2016, 10:19
В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра

В Самаре на Ново-Садовой появится велодорожка длиной 2 километра

Представители компании «Самаратрансстрой», которая занимается реконструкцией улицы Ново-Садовой, рассказали о том, как изменится дорога и пешеходная зона.

Проезжая часть расширена до шести полос на участке от перекрестка с улицей Советской Армии в сторону проспекта Кирова. В настоящее время строят 
12 июля 2016, 02:12
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