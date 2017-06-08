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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

В Богатовском районе Самарской области раскрыта кража телят. Новорожденных животных похитили с территории фермерского предприятия. Сумму ущерба руководитель организации оценил в 60 тысяч рублей.

Как установили полицейские, к краже оказались причастны двое работников фермы 36 и 45 лет. Оказалось, 
8 июня 2017, 05:11
В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные

В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла 
8 июня 2017, 04:13
В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»

Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас 
7 июня 2017, 06:00
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта 
7 июня 2017, 09:00
Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе

Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе

В среду, 7 июня, на автостоянке, расположенной на Московском шоссе между улицами Космодемьянской и Димитрова, был обнаружен гранатомет. Увидевший его мужчина вызвал полицейских и МЧС. По его словам, оружие лежало всего в нескольких шагах от машин. Силовики отправили находку на 
7 июня 2017, 05:00
«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус

В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Он ехал в сторону Подшипниковой и попал передним колесом в яму. От удара мужчина перелетел через руль, а его мотоцикл выехал на встречную полосу и попал 
7 июня 2017, 04:14
Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе пересечения с улицей Луначарского планируют перекрыть 15 июня. В середине этого месяца должен начаться новый этап строительства транспортной развязки. Ограничения введут на трех улицах – на Московском шоссе, на участке проспекта Масленникова и 
7 июня 2017, 11:00
Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами

Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали 
6 июня 2017, 09:00
В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

Жители Куйбышевского района сообщили, что после дождя подвалы и первые этажи некоторых домов оказались затоплены. В Интернете появилось фото с места происшествия. В частности, на потоп пожаловались жильцы дома №76 на Пугачевском тракте. Они не могли выйти из дома, не 
5 июня 2017, 11:34
В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото

Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые 
2 июня 2017, 05:03
В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
29 мая 2017, 05:16
Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября

Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2». 

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не 

29 мая 2017, 05:07
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