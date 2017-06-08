Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2».

Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не …