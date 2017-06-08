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Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят
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8 июня 2017, 05:11
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В блогах: В Самаре на корову «Кошелева» напали неизвестные
В группе «КОШЕЛЕВ-проект» соцсети «ВКонтакте» поведали, что в Крутых Ключах в ночь с 4 на 5 июня вандалы напали на арт-объект «Корова», который установили 2 июня на бульваре Финютина. Обидно, что жизнь этой «буренки» оказалась такой короткой. Она простояла …
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8 июня 2017, 04:13
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В блогах: «Стоит ли страховаться от укуса клеща?»
Блогер Олег Кокорев разбирался "стоит ли страховаться от укуса клеща?" "Я изучил этот вопрос на случае со своим ребенком. Пришли в обычную поликлинику, показали клеща, место укуса и получили направление в лабораторию СЭС для проверки клеща. Она у нас …
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7 июня 2017, 06:00
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Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке
Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта …
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7 июня 2017, 09:00
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Самарец нашел гранатомет «Муха» на автостоянке возле Московского шоссе
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7 июня 2017, 05:00
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«Такие у нас отличные дороги»: в Самаре из-за ямы мотоциклист перевернулся и улетел под автобус
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7 июня 2017, 04:14
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Новый участок Московского шоссе планируют перекрыть 15 июня
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7 июня 2017, 11:00
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Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали …
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6 июня 2017, 09:00
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В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов
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5 июня 2017, 11:34
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В блогах: в Самаре ломают особняк Сурошникова, есть фото
Самарчанка Людмила Кузьмина просигнализировала в "Фейсбуке", что сегодня в Самаре неизвестные рабочие на кране отбивали плитку с особняка Сурошникова. "Мне стало плохо. Неужели злоумышленников никто не может остановить? Это же памятник архитектуры, он под охраной государства. Они сбивали бесценные майоликовые …
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2 июня 2017, 05:03
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В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов
Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
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29 мая 2017, 05:16
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Сквозное движение по новым тоннелям на Московском шоссе откроют 1 сентября
Сквозное движение транспорта по новым развязкам на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе откроется 1 сентября. Уже начинается подготовка площадки для установки на историческое место штурмовика «ИЛ-2».
Бетонные работы на развязке Московского и Ракитовского шоссе завершатся не …
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29 мая 2017, 05:07