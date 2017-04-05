Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским бюджетникам не поработать бесплатно? 10 дней. Хотите разово, хотите - растяните на год. Понятно, что просто так удержать деньги из зарплаты нельзя, поэтому людям предложили написать заявления на админотпуска. Кто-то написал, многие - нет. Руководителям бюджетных организаций в устной форме (приказ-то такой не издашь!) дано указание убедить подчиненных написать такие заявления. Благо опыт такой тут уже есть - 2 года назад удерживали из зарплаты деньги на строительство триумфальной арки. К слову, ее так и не достроили", - отмечает автор.
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