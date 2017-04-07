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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, 
7 апреля 2017, 05:45
В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову

Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря 
5 апреля 2017, 05:40
Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- 
5 апреля 2017, 06:24
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»

Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским 

5 апреля 2017, 06:21
Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

В понедельник, 12 декабря, на 4 километре трассы Кинель – Богатое – Борское произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 10 часов 50 минут 27-летний водитель грузовика Man столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai County. В полиции предоставили фото с места 
13 декабря 2016, 03:40
В самарском метро стало меньше пассажиров

В самарском метро стало меньше пассажиров

По итогам 8 месяцев текущего года услугами самарского метрополитена воспользовался 1 млн человек. Это на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, основная причина снижения трафика заключается в отсутствии вдоль существующей ветки каких-либо значительных 

7 октября 2016, 12:37
В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами

В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами

Накануне в Самаре было совершено нападение на троллейбус. Кто-то бросил камень в стекло, сообщает портал samru.

Общественный транспорт подвергся атаке неизвестных злоумышленников 4 сентября на улице Стара-Загора в районе перекрестка с Ново-Вокзальной. Троллейбус №13 следовал в направлении улицы Воронежской.

Одно из окон 

5 сентября 2016, 11:56
В Самаре в ДТП такси и маршрутки пострадали 5 человек

В Самаре в ДТП такси и маршрутки пострадали 5 человек

Вчера вечером в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием такси и маршрутного автобуса. Есть пострадавшие.

В воскресенье, 24 июля, в шестом часу вечера на перекрестке улиц Осипенко и Лесной столкнулись такси марки Renault и пассажирский микроавтобус Peugeot. Таксист ехал по 

25 июля 2016, 07:12
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