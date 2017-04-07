В Самаре для пассажиров пристани «Поляна Фрунзе» организуют зону комфорта, сообщают в группе "Речфлот-63" соцсети "ВКонтакте". В этом году на остановочном пункте "Дебаркадер-366" заменит "Понтон-930". Это можно считать большим событием. Если раньше горожанам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, то теперь на борту дебаркадера будет открыт полноценный зал ожиданий. Кроме того, на дебаркадер будет перенесена касса, которая ранее находилась на берегу.
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В блогах: в Тольятти собирают деньги на памятник тренеру Геннадию Цыгурову
Жителей Тольятти попросили скинуться на памятник легендарному тренеру Цыгурову. С таким объявлением к горожанам обратился хоккейный клуб "Лада", пишут в группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Тольятти и Челябинска Геннадий Цыгуров скончался еще 14 декабря …
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5 апреля 2017, 05:40
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Фото в блогах: «Ямы на дорогах»
В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- …
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5 апреля 2017, 06:24
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В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»
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5 апреля 2017, 06:21
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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой
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13 декабря 2016, 03:40
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В самарском метро стало меньше пассажиров
По итогам 8 месяцев текущего года услугами самарского метрополитена воспользовался 1 млн человек. Это на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, основная причина снижения трафика заключается в отсутствии вдоль существующей ветки каких-либо значительных …
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7 октября 2016, 12:37
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В Самаре неизвестный бросил камень в троллейбус с пассажирами
Накануне в Самаре было совершено нападение на троллейбус. Кто-то бросил камень в стекло, сообщает портал samru.
Общественный транспорт подвергся атаке неизвестных злоумышленников 4 сентября на улице Стара-Загора в районе перекрестка с Ново-Вокзальной. Троллейбус №13 следовал в направлении улицы Воронежской.
Одно из окон …
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5 сентября 2016, 11:56
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В Самаре в ДТП такси и маршрутки пострадали 5 человек
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25 июля 2016, 07:12