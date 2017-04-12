Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечении с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, люди не пострадали. Обстоятельства аварии установят в Госавтоинспекции.
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«Южный перекрыли» - фото очевидца
В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
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