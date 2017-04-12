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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Южный перекрыли» - фото очевидца

«Южный перекрыли» - фото очевидца

В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
 
Информация по теме:

Ночью изменится схема движения по Южному 
12 апреля 2017, 07:01
Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Когда на Московском шоссе исчезнут пробки

Движение по тоннелям на Московском шоссе в Самаре запустят 1 сентября 2017 года. Эта информация была озвучена на заседании комитета по строительству в Самарской губернской думе во вторник, 11 апреля, передает 63.ru. Готовность тоннелей на пересечении с проспектом Кирова 
11 апреля 2017, 03:01
Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Ночью изменится схема движения по Южному мосту

Работы по ремонту моста «Южный» и путепровода «Аврора» стартуют с 12 апреля. Их планируют завершить к 1 ноября 2017 года, сообщила мэрия Самары.

«На время проведения ремонтных работ пропуск грузовых транспортных средств и пассажирских автобусов будет запрещен не на 
11 апреля 2017, 10:06
В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в 

11 апреля 2017, 08:15
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

В четверг, 6 апреля, в Самарской области произошло ДТП на дороге «Обход с. Сергиевск». Иномарка «Шкода Йети» врезалась в дорожное ограждение. По данным полиции, машиной управлял пьяный водитель – 58-летний мужчина. Он ехал со стороны Сергиевска в Сургут. Автомобилиста положили 
7 апреля 2017, 04:22
Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение 
7 апреля 2017, 09:11
В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая

Новый аукцион на строительство линии трамвая до стадиона ЧМ-2018 года объявлен в Самаре. Исполнитель должен будет переложить трубы и затем провести рельсы в Радиоцентре вдоль Московского шоссе . Общая протяженность участка составит 1,7 километра – от улицы Ташкентской до разворотного 

5 апреля 2017, 11:40
В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В Сызрани у юной автоледи при движении из машины выпала подруга

В сызранскую больницу обратилась 18-летняя девушка. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины. Выяснилось, что пациентка пострадала при падении из машины 19-летней подруги несколько дней назад. Инцидент произошел ночью на дамбе реки Волги. Юная автоледи не убедилась в безопасности 

5 апреля 2017, 11:13
Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

Появилось видео стройки нового тоннеля к стадиону ЧМ-2018 в Самаре

В Интернете опубликовано видео строительства нового тоннеля вдоль Московского шоссе, по которому будут ходить трамваи. Работы идут на участке от улицы Ташкентской до улицы Дальней. Напомним, участок трамвайных путей достраивают в рамках подготовки к ЧМ-2018. На трамвае можно будет доехать 

28 марта 2017, 09:46
Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

В четверг, 23 марта, на Жигулевском спуске под Тольятти произошло массовое ДТП. Вечером на трассе М-5 столкнулись три автомобиля. Есть погибший.

По словам очевидцев, загруженный тремя тоннами картошки «ЗИЛ» вылетел на встречку, смял две легковушки и перевернулся, после чего 
24 марта 2017, 10:09
В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В Самаре Nissan врезался в трамвай и блокировал движение

В среду, 22 марта, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Утром на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Мирной столкнулись автомобиль Nissan и трамвай, следовавший по маршруту №7.

По словам очевидца, водитель «Ниссана», двигаясь по Ново-Вокзальной, при повороте налево допустил 
22 марта 2017, 11:13
В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

В Самаре столкнулись трамвай и такси, есть пострадавший

Во вторник, 21 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием такси и общественного транспорта. На улице Алма-Атинской столкнулись иномарка Datsun on-DO и трамвай. Есть пострадавший.

По данным полицейских, аварию зарегистрировали около шести часов утра. Трамвай и такси 
21 марта 2017, 03:48
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

В Самаре на мосту в районе Хлебной площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в обе стороны. Столкнулись три автомобиля, в том числе иномарка BMW X5.

ДТП произошло в среду, 8 февраля, примерно в 11 часов 20 

8 февраля 2017, 02:09
Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
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