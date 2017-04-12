Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.



«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - …