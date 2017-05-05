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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек

В Сети появилось видео с места массовой аварии на трассе М-5 в Жигулевске. Как уже сообщала «ТЕРРА», 27 апреля на 967 километре федеральной дороги столкнулись 14 машин, в том числе пассажирский автобус. Пострадали восемь человек.

Информация по теме:
3 мая 2017, 11:00
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения 
27 апреля 2017, 12:24
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло массовое ДТП на трассе М-5 в районе Жигулевска. По словам очевидца, столкнулись не менее 15 единиц транспорта, в том числе фура и пассажирский автобус. В социальной сети появилось фото с места аварии. 
27 апреля 2017, 09:36
В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В ночь на 27 апреля в Самаре произошло ДТП на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса. По предварительной информации, иномарка Hyundai подлетела на препятствии, перевернулась и крышей влетела в фонарный столб. Молодых людей, ехавших в автомобиле, зажало внутри. Чтобы извлечь 
27 апреля 2017, 09:11
В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся

В понедельник, 17 апреля, в Самаре на парковке у перекрестка улиц Матросова и Вольской произошло массовое ДТП. Неизвестный автомобилист на скорости врезался в парковочное место, разбив шесть машин, и скрылся с места аварии. По словам очевидца, это случилось в 13:35. 
17 апреля 2017, 02:17
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото

В четверг, 23 марта, на Жигулевском спуске под Тольятти произошло массовое ДТП. Вечером на трассе М-5 столкнулись три автомобиля. Есть погибший.

По словам очевидцев, загруженный тремя тоннами картошки «ЗИЛ» вылетел на встречку, смял две легковушки и перевернулся, после чего 
24 марта 2017, 10:09
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