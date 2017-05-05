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В Самаре остановка снесла «Газель»
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4 мая 2017, 02:40
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Появилось видео массового ДТП на М-5, в котором пострадали 8 человек
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3 мая 2017, 11:00
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ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой
В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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27 апреля 2017, 01:47
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Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?
Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения …
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27 апреля 2017, 12:24
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15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие
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27 апреля 2017, 09:36
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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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В Самаре лихач протаранил 6 припаркованных машин и скрылся
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17 апреля 2017, 02:17
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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Под Тольятти в массовом ДТП погиб человек, есть фото
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24 марта 2017, 10:09