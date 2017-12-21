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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
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19 декабря 2017, 03:12
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Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани
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12 декабря 2017, 05:07
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов
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6 декабря 2017, 05:36
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Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет
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6 декабря 2017, 04:03
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Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец
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6 декабря 2017, 02:32
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В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
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6 декабря 2017, 11:28
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В Тольятти автоледи на «Гранте» врезалась в микроавтобус с пассажирами
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16 ноября 2016, 02:07
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В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус
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29 октября 2016, 04:10
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В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, 2 человека погибли
Сегодня, 23 апреля, около 12:45 по московскому времени на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошло ДТП. 69-летний водитель микроавтобуса Fiat, не справившись с управлением, врезался в остановочный павильон.
В результате ДТП погиб водитель транспортного средства, 67-летняя пенсионерка, которая …
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23 апреля 2015, 05:13
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В Тольятти пьяный водитель врезался в микроавтобус
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11 ноября 2014, 01:24