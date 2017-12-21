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Материалы по теме:

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Очевидец опубликовал в соцсети видео с «гейзером» на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря на теплосети в районе перекрестка с проспектом Юных Пионеров был зафиксирован порыв трубы диаметром 400 миллиметров. Из-за этого без 
20 декабря 2017, 01:26
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, снятое в Сызрани. Голубая вспышка в небе напугала местных жителей. Момент зафиксировал видеорегистратор. Запись, сделанная, судя по таймкоду, 11 декабря в 19:35, опубликована в Интернете. Во время движения автомобиля в темное время суток небо резко 
12 декабря 2017, 05:07
В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал

В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал

На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а 
12 декабря 2017, 02:25
Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Ограничения для грузовиков на трассах Самарской области продлили на 8 часов

Федеральные трассы Самарской области не успевают очистить от снега к 18 часам 16 декабря. Теперь работы планируют завершить только в четверг, 7 декабря.

«В связи с непрерывным снегопадом в течение двух суток на территории Самарской области ограничение движения грузовых транспортных средств 

6 декабря 2017, 05:36
Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

Под Самарой фура снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет

В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП. Фура "МАН", под управлением 56-летнего водителя, ехавшего со стороны Уфы к Самаре, снесла ограду вдоль трассы М-5 и улетела в кювет. Это произошло во вторник, 5 декабря, в 12:10.

«По предварительной информации 
6 декабря 2017, 04:03
Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

В Самарской области во вторник, 5 декабря, в результате ДТП с фурой пострадали женщина и младенец. Авария случилась под Самарой, на территории Красноярского района.  Столкнулись Audi A6, «ВАЗ-21099» и фура «МАН».

«В 11:30 мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной «Ауди 
6 декабря 2017, 02:32
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
В Тольятти автоледи на «Гранте» врезалась в микроавтобус с пассажирами

В Тольятти автоледи на «Гранте» врезалась в микроавтобус с пассажирами

Во вторник, 15 ноября, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. В 19 часов 20 минут на Южном шоссе в Сitroen врезался легковой автомобиль Lada Granta. Отечественной машиной управляла 50-летняя женщина. Пострадали две девушки, сообщили в ГУ 

16 ноября 2016, 02:07
В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

Сегодня, 29 октября, рано утром на улице Галактионовской в Самаре почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался один только металлический скелет, как в фантастических фильмах про постапокалипсис.

Информацию о причинах возгорания – автобус сам воспламенился или ему помогли 
29 октября 2016, 04:10
В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, 2 человека погибли

В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, 2 человека погибли

Сегодня, 23 апреля, около 12:45 по московскому времени на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна произошло ДТП. 69-летний водитель микроавтобуса Fiat, не справившись с управлением, врезался в остановочный павильон.
В результате ДТП погиб водитель транспортного средства, 67-летняя пенсионерка, которая 
23 апреля 2015, 05:13
В Тольятти пьяный водитель врезался в микроавтобус

В Тольятти пьяный водитель врезался в микроавтобус

9 ноября в Автограде в 22:40 на пересечении Московского проспекта и Приморского бульвара произошло ДТП. Пьяный 21-летний водитель «ВАЗ-2114» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в микроавтобус.
В аварии пострадал сам виновник ДТП и его пассажир. Они госпитализированы 

11 ноября 2014, 01:24
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