Начавшаяся неделя, по прогнозам синоптиков, может стать последней жаркой в этом году. После этого столбик термометра начнет медленно, но верно ползти вниз. Температура воды в Волге сейчас составляет немногим выше 21,5 градуса, это ниже, чем в аналогичный период прошлого года …