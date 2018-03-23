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В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
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21 марта 2018, 04:07
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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
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20 марта 2018, 10:31
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Более 600 машин чистили от снега улицы Самары
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19 марта 2018, 11:44
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Футурологи рассказали об опасностях, ожидающих в 2018 году Землю
Футурологи поведали об опасностях, которые могут ждать нашу планету в следующем году. Как считают сторонники апокалиптической версии, перед глобальной катастрофой случится разрушительное землетрясение. Больше других пострадают Европа и Индия. Обо всем этом рассказывают зарубежные издания.
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27 декабря 2017, 04:26
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Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки
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26 декабря 2017, 04:13
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Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян
Эксперты ЦБ повысили прогноз роста расходов домашних хозяйств на текущий год. По словам специалистов, реальность превзошла озвученные ранее предположения.
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26 декабря 2017, 01:04
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Инфляция по итогам 2017 года будет рекордно низкой за всю постсоветскую историю
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30 ноября 2017, 05:52
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Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
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24 августа 2017, 03:33
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Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким
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22 августа 2017, 11:01
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Куда делось лето?
В паблике ВК - "Жесть Самара Тольятти" появилось необычное объявление, что жители Самарской области разыскивают лето. "Внимание. Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и до сих пор не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: …
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7 июля 2017, 09:08
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Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей
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18 апреля 2017, 05:56