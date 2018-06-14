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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха …
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13 июня 2018, 04:29
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Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области
В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте …
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13 июня 2018, 10:23
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40