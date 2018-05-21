|
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
|
17 мая 2018, 05:57
|
Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме
Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.
Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии …
|
17 мая 2018, 04:21
|
Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах
|
16 мая 2018, 09:27
|
В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов
Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …
|
16 мая 2018, 09:08
|
С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию
|
8 мая 2018, 08:36
|
Куда сходить и на что посмотреть 28 апреля - 2 мая: афиша на ближайшие выходные в Самаре
|
28 апреля 2018, 08:49
|
Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
|
23 марта 2018, 12:40
|
Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
|
24 августа 2017, 03:33
|
Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким
|
22 августа 2017, 11:01
|
Куда делось лето?
В паблике ВК - "Жесть Самара Тольятти" появилось необычное объявление, что жители Самарской области разыскивают лето. "Внимание. Пропало лето. Вышло из дома 1 июня и до сих пор не вернулось. Было одето во что-то зеленое и цветущее. Особые приметы: …
|
7 июля 2017, 09:08