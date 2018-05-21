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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз аномалий на ближайшие полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Представители Гидрометцентра говорят о смещении времен года. Настоящая весна с устойчивой плюсовой температурой в 
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Итак, на первом месте перечня развлечений походы в рестораны и бары, которые среднестатистический россиянин может совершать в 

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Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

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7 июля 2017, 09:08
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