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Материалы по теме:

Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.

В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, 

27 марта 2018, 01:08
Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани

Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани

Вечером 26 марта в Сызрани произошел инцидент в общественном транспорте. Пассажирский автобус ехал в Юго-Западном районе от верхнего кольца к нижнему. Около дома №12 по проспекту Комарова водитель по неизвестным причинам применил экстренное торможение. В итоге одна из пассажирок не 
27 марта 2018, 10:40
Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары

В торговых центрах Самарской области после трагедии в Кемерово проведут противопожарные тренировки и учения по эвакуации людей в случае ЧП. Уже сегодня будет завершен мониторинг ранее проведенных в самарских ТЦ проверок. Системы противопожарной защиты на этих объектах ждут повторные проверки. 
26 марта 2018, 03:09
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

25 марта в Сызрани едва не разыгралась трагедия. Около 10 утра мать с дочкой пришли в квартиру дома №5 по улице Баженова, чтобы навестить бабушку. Однако, когда они постучали в дверь, им никто не открыл. Родственники забили тревогу, так как 
26 марта 2018, 10:37
Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

В середине дня, 25 марта, в самарском метрополитене произошло ЧП. Один из пассажиров спрыгнул на рельсы на станции метро «Гагаринская» и начал бегать по путям. Для того чтобы избежать жертв, работа подземки была в экстренном порядке остановлена. К решению проблемы 
26 марта 2018, 09:05
В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался 

25 марта 2018, 10:57
Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

В Самарской области следователи продолжают устанавливать подробности трагедии на железной дороге. В результате схода с рельсов вагонов грузового поезда в депо станции Сызрань погибли двое мужчин. Появилось видео с места трагедии.

По официальным данным, инцидент произошел во вторник, 20 
21 марта 2018, 02:03
Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти

19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.

О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и 

20 марта 2018, 09:35
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Неосторожное вождение автобуса стало причиной травм, которые получила 2-летняя девочка. Все случилось 3 марта на улице Дзержинского в Тольятти. Примерно в 14:30 водитель совершил слишком резкое торможение. В итоге один из пассажиров не смог устоять на ногах, и упал на 
5 марта 2018, 01:26
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
5 марта 2018, 07:05
В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.

Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и 
17 января 2018, 02:50
Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
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