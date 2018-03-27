Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно …