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Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани
Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.
В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, …
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27 марта 2018, 01:08
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Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани
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27 марта 2018, 10:40
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Двух серийных воров будут судить в Сызрани
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27 марта 2018, 10:13
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области
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26 марта 2018, 11:34
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Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани
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26 марта 2018, 10:37
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Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре
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26 марта 2018, 09:05
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В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения
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25 марта 2018, 10:57
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Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани
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21 марта 2018, 02:03
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Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти
19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …
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20 марта 2018, 09:35
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Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
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14 марта 2018, 09:18
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Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти
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5 марта 2018, 01:26
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В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
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5 марта 2018, 07:05
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В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора
В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.
Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и …
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17 января 2018, 02:50
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Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы
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19 декабря 2017, 04:54