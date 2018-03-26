На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.
Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего сожителя. Мужчина позвонил ей, сказав, что ему нужна помощь. Он попросил привезти автомобильный аккумулятор, чтобы он смог завести машину. Женщина согласилась.
Приехав в квартиру бывшего возлюбленного, пострадавшая обнаружила, что он сильно пьян. Мужчина втащил ее в квартиру и начал размахивать перед ней ножом. Один раз злоумышленник смог полоснуть свою жертву по лицу. В этот момент у нее зазвонил телефон. Она смогла позвать на помощь и сообщить адрес места, в котором находится. Через некоторое время знакомые, звонившие ей, прибыли к месту преступления и вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла потерпевшую с множественными порезами и кровоподтёками в лечебное учреждение.
Подозреваемый некоторое время скрывался от полиции, но потом сам пришел в отделение и во всем признался. На него заведены уголовные дела за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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