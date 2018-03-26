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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

В середине дня, 25 марта, в самарском метрополитене произошло ЧП. Один из пассажиров спрыгнул на рельсы на станции метро «Гагаринская» и начал бегать по путям. Для того чтобы избежать жертв, работа подземки была в экстренном порядке остановлена. К решению проблемы 
26 марта 2018, 09:05
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался 

25 марта 2018, 10:57
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело о гибели подростка в Тольятти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 14-летнего подростка в Тольятти. Он поручил сотрудникам ведомства досконально проверить условия, в которых жил мальчик, его взаимоотношения в семье и школе, а также изучить все обстоятельства и мотивы, 

22 марта 2018, 09:54
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

В Тольятти расследуется убийство, которое произошло 19 марта. Мужчина со своим приятелем праздновал день рождения в питейном заведении на бульваре Кулибина. Ему исполнилось 30 лет.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. После этого один из собутыльников достал нож, 
20 марта 2018, 10:26
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

Пьяный мужчина избил пожилую пару в Самарской области

В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.

Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к 

16 марта 2018, 11:48
Сотрудник обокрал предприятие, на котором работал в Самарской области

Сотрудник обокрал предприятие, на котором работал в Самарской области

32-летний житель Хворостянского района обокрал предприятие, на котором работал. Преступление он совершил на территории Безенчукского района. Он зашел на территорию организации со спортивной сумкой, сложил туда пятнадцать метров кабеля, четыре газовых резака, а потом спокойно ушел.

Злоумышленник попросил своего знакомого довезти 

15 марта 2018, 03:27
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
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