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Материалы по теме:

Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

26 марта Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Игоря Пака о рекомендации сделать его кандидатом на долж­ность председателя Самарского гарнизонно­го военного суда по конкурсу. Это место стало вакантным в ноябре 2017 года, после того, как прежний руководитель судебного подразделения Алексей 

26 марта 2018, 05:36
Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

Торговца синтетическими наркотиками будут судить в Тольятти

В Тольятти будут судить мужчину, который намеревался продать крупную партию наркотиков. При обыске в его квартире был обнаружен порошок и фасовочные пакеты. Экспертиза показала, что вещество является производным N-метилэфедрона массой 200 граммов.

На следствии подозреваемый признался, что он с 2016 года 

26 марта 2018, 03:12
Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Владимир Яркин хочет банкротиться по собственному сценарию

Конкурсный управляющий экс-владельца тольяттинского холдинга «АвтоТрейд» и бывшего депутата Самарской губдумы Владимира Яркина обратился в Одиннадцатый апелляционный суд с иском отменить решение арбитража о включении «Альфа-банка» с требованием в размере 156 
26 марта 2018, 12:03
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, 

23 марта 2018, 08:03
Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

Более 1,5 кг «синтетики» нашли дома у наркодилера из Самары

В Самаре арестован предполагаемый наркодилер. Это 27-летний житель Самары, ранее уже судимый за сбыт наркотиков. Полицейские задержали его в ходе проведения оперативных мероприятий. У него дома нашли пакеты с неизвестным содержимым. 
21 марта 2018, 10:58
На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

На улице Димитрова за хранение героина задержан житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в хранении героина. Сотрудники Росгвардии заметили в Промышленном районе на улице Димитрова мужчину-пешехода, который, увидев патрульных, попытался скрыться. Росгвардейцы его остановили.

«Поскольку он вел себя очень нервно, на вопросы отвечал невпопад, патрульные приняли решение вызвать на место 

20 марта 2018, 11:13
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

В Тольятти расследуется убийство, которое произошло 19 марта. Мужчина со своим приятелем праздновал день рождения в питейном заведении на бульваре Кулибина. Ему исполнилось 30 лет.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. После этого один из собутыльников достал нож, 
20 марта 2018, 10:26
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
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