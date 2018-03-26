В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.
Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков с «травкой». Парень хранил наркотики в морозильной камере, карманах одежде, рюкзаке. По признанию самого задержанного, он уже и не помнил расположения всех своих «тайников». Всего силовики обнаружили около 640 граммов запрещенных веществ.
Кроме того, в квартире была оборудована небольшая теплица. Там сельчанин выращивал коноплю для дальнейшей переработки. В ходе проведения оперативных мероприятий, опроса свидетелей и близкого окружения злоумышленника оперативники выяснили, что полученную после сушки марихуану обвиняемый употреблял лично и совместно с друзьями, а также намеревался в будущем сбывать посторонним лицам.
Слушания продолжаются. Злоумышленнику может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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