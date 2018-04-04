Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей в квартире никого не было.
Спустя некоторое время, 24-летняя подозреваемая была задержана. Она призналась, что забрала ноутбук, сдала его в ломбард, а деньги потратила на новую порцию спиртного. Сейчас на нее заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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