5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная масса. Например, такая ситуация произошла во дворе дома по проспекту Кирова, 202. По словам руководителя местной управляющей компании, коммунальщики отправились к проблемному участку, но техника просто не смогла преодолеть ледяную колею.
«К сожалению, это не единичный случай. Делайте выводы из этой ситуации, прислушивайтесь к людям. Они недовольны, что чиновники не видят своими глазами происходящего на вверенных им территориях. Поэтому возвращаемся к старой доброй традиции – пешему обходу районов», - сказала Елена Лапушкина.
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