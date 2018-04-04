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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти вынесли приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в попытке побега с места смертельной аварии.

По информации следствия, в августе прошлого года тольяттинец был наказан за пьяное вождение. Несмотря на это, в ноябре мужчина сел за руль 

4 апреля 2018, 01:26
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области

В Самаре СУ СК России по Самарской области передало в суд обвинительное заключение и уголовное дело о групповом коммерческом подкупе,  покушении на ограничение конкуренции и превышении должностных полномочий в сфере здравоохранения. Процесс будет идти в Самарском районном суде. Фигурантами дела 

3 апреля 2018, 04:16
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
СУТЭК под наблюдением

СУТЭК под наблюдением

Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом 

2 апреля 2018, 08:00
Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.

Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные 
2 апреля 2018, 12:51
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Самарские полицейские задержали предполагаемых грабителей интернет-клубов

Самарские полицейские задержали предполагаемых грабителей интернет-клубов

Сегодня, 15 мая, об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции. Оперативники задержали 6 предполагаемых грабителей. По данным силовиков, вооруженная преступная группа была создана в конце января. В ее состав вошли 6 человек от 20 до 22 лет, половина из которых 
15 мая 2015, 05:51
В Тольятти две автоледи стали жертвами ограблений

В Тольятти две автоледи стали жертвами ограблений

Полиция Автограда разыскивает двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей автомобилисток. По версии правоохранителей, двое неизвестных причастны как минимум к двум преступлениям, совершенным в один день, 24 ноября.

Сначала с заявлением в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что из её автомобиля 

2 декабря 2014, 10:10
В Самарской области вооруженные грабители 70 км гнались по трассе за жертвами

В Самарской области вооруженные грабители 70 км гнались по трассе за жертвами

В Самаре завершено расследование по делу о грабителях, которые в августе прошлого года напали на автолюбителей под Тольятти. Четверо мужчин 70 км гнались по трассе за жертвами. После чего, угрожая пневматическим оружием, забрали имущество на сумму около 25 тысяч рублей. 

15 января 2014, 06:09
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