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Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
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4 апреля 2018, 01:26
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Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти
Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей …
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4 апреля 2018, 09:42
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5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ
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3 апреля 2018, 08:02
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СК передал в суд уголовное дело против Сергея Шатило и экс-замминистра из Самарской области
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3 апреля 2018, 04:16
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Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске
На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.
Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, …
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2 апреля 2018, 04:43
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СУТЭК под наблюдением
Арбитражный суд Самарской области признал обоснованным заявление СУТЭК – «Самарской управляющей теплоэнергетической компании» - о собственном банкротстве и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим по проведению процедуры назначен Сергей Королев, представитель саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Информация об этом …
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2 апреля 2018, 08:00
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Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти
Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.
Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные …
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2 апреля 2018, 12:51
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Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина
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28 марта 2018, 09:29
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Самарские полицейские задержали предполагаемых грабителей интернет-клубов
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15 мая 2015, 05:51
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В Тольятти две автоледи стали жертвами ограблений
Полиция Автограда разыскивает двух мужчин, подозреваемых в серии грабежей автомобилисток. По версии правоохранителей, двое неизвестных причастны как минимум к двум преступлениям, совершенным в один день, 24 ноября.
Сначала с заявлением в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что из её автомобиля …
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2 декабря 2014, 10:10
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В Самарской области вооруженные грабители 70 км гнались по трассе за жертвами
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15 января 2014, 06:09