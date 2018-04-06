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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре

Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре

5 апреля оперативные службы выезжали на обследование подозрительного предмета в Самаре. Около одного из домов на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой бдительные граждане увидели пакет и сообщили о нем в полицию. На место прибыли работники оперативных ведомств. Проспект Ленина 
6 апреля 2018, 09:10
Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла 

5 апреля 2018, 01:30
Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил школьника в Тольятти

Утром 4 апреля в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 60-летний водитель на автомобиле BMW 116 ехал по бульвару 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломами правой голени и правого предплечья, 
4 апреля 2018, 02:58
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
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