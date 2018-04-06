Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая электропушка и шлифовальная машинка.
Прибывшие правоохранители собрали с места преступления следы обуви злоумышленников и протекторов шин их автомобиля. Через некоторое время предполагаемых преступников удалось обнаружить. Ими оказались трое жителей поселка. Во время обыска у них нашли и часть украденных вещей.
По словам подозреваемых, на преступление они пошли ради легкой наживы. Ангар располагался на окраине поселка, он не охранялся, и там отсутствовало освещение. На место происшествия злоумышленники добрались в ночное время, на автомобиле, который принадлежал одному из них. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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